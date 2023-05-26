В Белгородской области установил бюст офицера-участника СВО

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
В Новом Осколе на Аллее Славы Героев-новооскольцев открыли бюст офицера Александра Ананичева. 31-летний белгородец погиб в боях под Изюмом в июле прошлого года. Ему посмертно присвоили звание Героя России.
Александр был настоящим патриотом свой страны, своего Отечества. Вдали от родного дома он защищал интересы России. До последних секунд своей жизни, проявив мужество и героизм, остался верен присяге. 25 мая ему исполнилось бы 32 года.
Андрей Гриднев, глава Новооскольского горокруга
Школа в Новой Безгинке теперь носит имя офицера. В этом селе он родился. Имя Александра Ананичева навсегда вписано в историю Новооскольского округа, добавил Гриднев.
У военнослужащего остались жена и двое детей. Старшей дочери исполнилось пять лет, а младшей — два года.