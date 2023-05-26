В Белгородэнерго назвали лучшую бригаду по учёту электроэнергии и оптимизации потерь

Программа соревнований включала три этапа, отражающих основное содержание ежедневной работы отделов учета электроэнергии и оптимизации потерь. На первом конкурсантам требовалось пройти проверку знаний правил работы в электроустановках с применением программного комплекса «АСОП-Эксперт». На втором — в условиях, максимально приближенных к реальности, выполнить инструментальную проверку измерительного комплекса трехфазного интеллектуального прибора учета. И, наконец, на третьем этапе оценивались практические знания и навыки энергетиков по выявлению неучтенного потребления и обнаружению очагов потерь в сетях 0,4-20 кВ.