В Белгороде утвердили новые правила установки ограждений и рисования муралов

По итогам разработали документ, в котором даётся понятие объектам уличного искусства, а также устанавливаются требования к нанесению надписей и изображений на внешние поверхности зданий и МКД. Также появляется понятие настенных световых и несветовых коробов, которые размещаются на фасадах торговых центров города.