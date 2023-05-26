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В Белгороде утвердили новые правила установки ограждений и рисования муралов

26 мая 2023, 09:20
Фото: 1MI
Они касаются нанесения муралов и установки ограждающих конструкций. Подробнее рассказал заместитель руководителя департамента городского хозяйства администрации города Сергей Полхов.

По словам чиновника, необходимость внесения изменений в правила благоустройства обусловлена тем, что за последнее время на внешних поверхностях жилых и нежилых зданий, сооружений, строений, многоквартирных домах всё больше стали появляться изображения, росписи, муралы.

Сегодня стрит-арту, этому виду уличного искусства, посвящают фестивали и престижные конкурсы. Некоторые муралы, росписи посвящены историческим событиям, личностям и деятелям культуры, искусства. Такое направление субкультуры носит своё продвижение в современной городской среде.
Сергей Полхов

Полхов отметил, что в администрацию города поступают обращения граждан и организаций об оказании содействия в согласовании нанесения подобных изображений на объектах.

По итогам разработали документ, в котором даётся понятие объектам уличного искусства, а также устанавливаются требования к нанесению надписей и изображений на внешние поверхности зданий и МКД. Также появляется понятие настенных световых и несветовых коробов, которые размещаются на фасадах торговых центров города.

Ещё чиновник добавил, что в рамках личных приёмов поступает большое количество обращений по вопросам ограждающих конструкций.

Чтобы урегулировать размещение заборов, калиток, ворот и других аналогичных ограждений на придомовых территориях МКД, устанавливается порядок согласования и размещения такого типа ограждающих устройств. Такой порядок будет регламентироваться правовым актом администрации города.
Сергей Полхов
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