В Белгороде установили новую сумму материальной помощи госслужащим

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
Депутаты горсовета внесли изменения в некоторые муниципальные акты. В частности, речь идёт о размере материальной помощи муниципальным служащим.
Как отметила руководитель управления кадровой политики администрации города Анна Пашкова, изменения необходимы для обеспечения реального уровня социальных гарантий.
Ранее материальная помощь муниципальным служащим при вступлении в брак, рождении ребёнка, в связи со смертью близких родственников, при тяжёлом длительном заболевании, операции и т. д. устанавливали в зависимости от базовой суммы, установленной для исчисления социальных выплат. Она не изменялась с 2001 года.
После принятия решения депутатами, теперь муниципальным служащим будут выплачивать по 16 242 рубля — эта сумма минимального размера оплаты труда.
Пашкова добавила, что финансирование будет осуществляться в пределах установленной штатной численности и фонда оплаты труда работников органов местного самоуправления Белгорода.