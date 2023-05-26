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В Белгороде установили новую сумму материальной помощи госслужащим

26 мая 2023, 09:01
Фото: 1MI
Ранее денежная выплата рассчитывалась от базовой суммы, установленной для исчисления социальных выплат. После изменений, которые приняли депутаты горсовета, размер выплат будет равняться минимальному размеру оплаты труда.
Сюжет
Выплаты

Депутаты горсовета внесли изменения в некоторые муниципальные акты. В частности, речь идёт о размере материальной помощи муниципальным служащим.

Как отметила руководитель управления кадровой политики администрации города Анна Пашкова, изменения необходимы для обеспечения реального уровня социальных гарантий.

Ранее материальная помощь муниципальным служащим при вступлении в брак, рождении ребёнка, в связи со смертью близких родственников, при тяжёлом длительном заболевании, операции и т. д. устанавливали в зависимости от базовой суммы, установленной для исчисления социальных выплат. Она не изменялась с 2001 года.

После принятия решения депутатами, теперь муниципальным служащим будут выплачивать по 16 242 рубля — эта сумма минимального размера оплаты труда.

Пашкова добавила, что финансирование будет осуществляться в пределах установленной штатной численности и фонда оплаты труда работников органов местного самоуправления Белгорода.

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#Кристина Семенчук#Госслужащие#Выплаты#Социальные гарантии#Мрот#Город#Новости Белгорода#Белгород
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