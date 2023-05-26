В Белгороде установили новую сумму материальной помощи госслужащим

Ранее материальная помощь муниципальным служащим при вступлении в брак, рождении ребёнка, в связи со смертью близких родственников, при тяжёлом длительном заболевании, операции и т. д. устанавливали в зависимости от базовой суммы, установленной для исчисления социальных выплат. Она не изменялась с 2001 года.