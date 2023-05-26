В Белгороде установили дополнительные требования к установке кондиционеров

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
В ходе заседания горсовета депутаты внесли изменения в правила благоустройства Белгорода. Один из пунктов касался размещения наружных блоков систем кондиционирования в МКД. Для них установили дополнительные требования.
Как отметил заместитель руководителя департамента городского хозяйства администрации города Сергей Полхов, в частности, при размещении наружных блоков не допускается отведение конденсата на фасад и ограждающие конструкции здания, оконные проёмы и входные группы.
Напомним, ранее Бел.Ру уже писало о том, что в Белгороде хотят узаконить установку кондиционеров, опираясь на опыт других городов, в частности — Воронежа и Санкт-Петербурга.