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В Белгороде установили дополнительные требования к установке кондиционеров

26 мая 2023, 09:17
Фото: 1MI
Решение поддержали депутаты горсовета. Дополнительные требования касаются размещения наружных блоков систем кондиционирования в многоквартирных домах областного центра.

В ходе заседания горсовета депутаты внесли изменения в правила благоустройства Белгорода. Один из пунктов касался размещения наружных блоков систем кондиционирования в МКД. Для них установили дополнительные требования.

Как отметил заместитель руководителя департамента городского хозяйства администрации города Сергей Полхов, в частности, при размещении наружных блоков не допускается отведение конденсата на фасад и ограждающие конструкции здания, оконные проёмы и входные группы.

Напомним, ранее Бел.Ру уже писало о том, что в Белгороде хотят узаконить установку кондиционеров, опираясь на опыт других городов, в частности — Воронежа и Санкт-Петербурга.

Будут ли в этом году в белгородских автобусах работать кондиционеры?
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#Кондиционеры#Правила благоустройства#Изменения#Горсовет#Город#Новости Белгорода#Белгород#Кристина Семенчук
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