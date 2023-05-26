В Белгороде прошла встреча рабочей группы по строительству проблемных очистных

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
На встрече предложили варианты новых мест для строительства очистных сооружений. Локации продемонстрировали на карте и дали пояснение по каждой точке.
Гендиректор БИК Павел Деревянко так прокомментировал предварительные варианты размещения очистных:
«У нас с вами три локации. По поручению Вячеслава Владимировича Гладкова определили места, с учётом технологических возможностей, в отдалении не менее 2 км от ближайшего дома. Это условие мы соблюдаем. Отмечу, первая локация находится уже не на территории Никольского сельского поселения.
Вторая локация находится в низине относительно поля. Расстояние до ближайших домов порядка 3 км. Третья локация — низина, рядом проходит техническая дорога. Мы готовы отработать все выходные, всех желающих возить на точку сбора — плотину Шагаровского пруда. Обеспечим безопасный проезд и сопровождение ко всем точкам».
В ходе обсуждений стороны договорились запланировать выезд на потенциальные места размещения новых очистных. Компания предоставит необходимый транспорт и технику.
«Следующий наш шаг — мы будем вывозить людей на предложенные точки, смотреть вместе с ними. Далее, после осуждения, будет выбрано итоговое место размещения сооружений», — поделился заместитель исполнительного директора БИК Валерий Черников.
«По всем вопросам, которые требуют обсуждений и решений, мы готовы открыто отвечать. Централизованно заберём всех желающих, заедем со стороны Шагаровского пруда для детального осмотра местности», — заявил гендиректор компании.
20 мая местные жители вместе с представителями водоканала и БИК посетили современные очистные сооружения в Яковлевском и Ивнянском районах. Экскурсию организовали по поручению Вячеслава Гладкова. Белгородцы лично убедились, что от объектов нет никакого запаха и шума. Например, сооружения в Ивнянском районе находятся в 150 метрах от населённого пункта, за всё время жители ни разу не пожаловались на шум или неприятный запах.
Напомним, ранее местные жители выступили против строительства очистных сооружений рядом с их домами. Они выразили обеспокоенность возможным ухудшением экологической ситуации. Встречу с жителями провёл губернатор Вячеслав Гладков. По итогам общение глава региона принял решение остановить строительство очистных и создать рабочую группу, которая поможет найти устраивающее всех место для их расположения.