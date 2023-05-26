В Белгороде прошла встреча рабочей группы по строительству проблемных очистных

20 мая местные жители вместе с представителями водоканала и БИК посетили современные очистные сооружения в Яковлевском и Ивнянском районах. Экскурсию организовали по поручению Вячеслава Гладкова. Белгородцы лично убедились, что от объектов нет никакого запаха и шума. Например, сооружения в Ивнянском районе находятся в 150 метрах от населённого пункта, за всё время жители ни разу не пожаловались на шум или неприятный запах.