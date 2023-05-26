В Белгороде подвал-убежище хотят вернуть в собственность России через суд

Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», компания «ДВ Лестранс» зарегистрирована в Белгороде с 2009 года. Она занимается распиловкой и строганием древесины. Руководитель — Андрей Подаков, а бенефициар — Иосиф Сосновский. Они же являются владельцами — 10% и 90% доли в УК соответственно.