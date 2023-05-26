Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:58

Published Сегодня, 13:58

Modified Сегодня, 14:00

Updated Сегодня, 14:00

Изображение материала

В Белгороде подвал-убежище хотят вернуть в собственность России через суд

26 мая 2023, 13:58
Фото: 1MI
Объект находится на Белгородском проспекте. В суд подало МТУ Росимущества в Курской и Белгородской областях. Ответчик — фирма «ДВ Лестранс».
Сюжет
Суд

В арбитражный суд обратилось МТУ Росимущества в Курской и Белгородской областях. Ответчиком выступила компания «ДВ Лестранс». Ведомство попросило истребовать из незаконного владения организации защитное сооружения гражданской обороны — убежище № 64. Общая площадь подвала составляет 72 квадратных метра. 

Также в документах сказано, что Росимущество попросило суд признать на объект недвижимости право собственности РФ.

Суд заявление принял и возбудил производство по делу. Стороны встретятся на собеседовании 20 июня.

Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», компания «ДВ Лестранс» зарегистрирована в Белгороде с 2009 года. Она занимается распиловкой и строганием древесины. Руководитель — Андрей Подаков, а бенефициар — Иосиф Сосновский. Они же являются владельцами — 10% и 90% доли в УК соответственно.

Чистая прибыль фирмы по итогам 2022 года составила 71 тысячу рублей, а выручка от продажи достигла 24 млн рублей.

Стало известно, кто построит в Белгороде полигон с элементами убежища за 451 млн
Узнать подробнее
Читайте также:
Карта убежищ с функцией навигации в Белгороде стала доступна для пользователей IOSВ Белгороде построят полигон с элементами убежища и склад вооруженияБелгородцев запугивают проверками укрытий и убежищ
#Кристина Семенчук#Убежище#Подвал#Собственность#Суд#Город#Новости Белгорода#Эксклюзив#Белгородский бизнес#Белгород
Подпишитесь
При обстреле белгородского приграничья ранило женщину
Сегодня, 11:29
Мэрия предлагает белгородцам забрать гуманитарную помощь: это фейк
Сегодня, 13:15
В Белгороде прошла встреча рабочей группы по строительству проблемных очистных
Сегодня, 11:44
Странный бюджет с профицитом: в Белгороде не успели с ремонтом дорог и расселением
Сегодня, 06:26
В Белгородэнерго назвали лучшую бригаду по учёту электроэнергии и оптимизации потерь
Сегодня, 13:54