В Белгороде подвал-убежище хотят вернуть в собственность России через суд

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
В арбитражный суд обратилось МТУ Росимущества в Курской и Белгородской областях. Ответчиком выступила компания «ДВ Лестранс». Ведомство попросило истребовать из незаконного владения организации защитное сооружения гражданской обороны — убежище № 64. Общая площадь подвала составляет 72 квадратных метра.
Также в документах сказано, что Росимущество попросило суд признать на объект недвижимости право собственности РФ.
Суд заявление принял и возбудил производство по делу. Стороны встретятся на собеседовании 20 июня.
Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», компания «ДВ Лестранс» зарегистрирована в Белгороде с 2009 года. Она занимается распиловкой и строганием древесины. Руководитель — Андрей Подаков, а бенефициар — Иосиф Сосновский. Они же являются владельцами — 10% и 90% доли в УК соответственно.
Чистая прибыль фирмы по итогам 2022 года составила 71 тысячу рублей, а выручка от продажи достигла 24 млн рублей.