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В Белгороде подготовят проект реконструкции трассы от Спутника до Ротонды

26 мая 2023, 06:10
Фото: 1MI
Заказчик работ — ООО «Белгородоблпроект». Разработкой проекта займётся ИП Стадниченко В.Ю.

На проект организации реконструкции автодороги Спутник — улица Сумская — улица Чичерина — Ротонда (проспект Богдана Хмельницкого) потратят 219 тыс. 250 рублей.

Разработкой проекта займётся индивидуальный предприниматель Валерий Стадниченко. Проект исполнитель контракта должен разработать до 3 июля 2023 года.

Из документов закупки следует, что подрядчик должен выполнить работы под логотипом заказчика, внести изменения в документацию, участвовать в обсуждении спорных вопросов, принимать участие в защите документации при государственной экспертизе.

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#Алина Харина#Реконструкция#Общество#Эксклюзив#Госзакупки#Белгородский район
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