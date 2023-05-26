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В Белгороде некачественно провели отбор проектов по программе «Решаем вместе»

26 мая 2023, 06:37
Фото: 1MI
Всего финансирование в рамках программы на текущий год получили пять проектов из 231, сообщил мэр Валентин Демидов на заседании горсовета.

Как сообщил градоначальник, по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году в Белгороде выполнили работы по благоустройству 11 дворовых и семи общественных пространств на сумму более 156 млн рублей.

Также в 2022 году реализовали 95 инициативных проектов на сумму более 294 млн рублей, в том числе по проекту «Решаем вместе» — 75 объектов.

К сожалению, работа по отбору проектов по программе «Решаем вместе» в прошлом году для реализации в 2023-м была организована некачественно. В администрацию города поступил 231 инициативный проект, из которых финансирование получили лишь пять. Чтобы обеспечить выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, не снижая темпы, нам пришлось внести корректировки в бюджет города, увеличив расходы на эти цели в 2023 году.
Валентин Демидов

Поэтому Демидов отметил, что отбор проектов должен быть изменён коренным образом.

Необходимо обеспечить поддержку проектам с наибольшим социальным эффектом, которые затрагивают большинство горожан. Нужно разработать систему чётких критериев и воплотить в жизнь суть программы «Решаем вместе».
Валентин Демидов
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