В Белгороде некачественно провели отбор проектов по программе «Решаем вместе»

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
Как сообщил градоначальник, по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году в Белгороде выполнили работы по благоустройству 11 дворовых и семи общественных пространств на сумму более 156 млн рублей.
Также в 2022 году реализовали 95 инициативных проектов на сумму более 294 млн рублей, в том числе по проекту «Решаем вместе» — 75 объектов.
К сожалению, работа по отбору проектов по программе «Решаем вместе» в прошлом году для реализации в 2023-м была организована некачественно. В администрацию города поступил 231 инициативный проект, из которых финансирование получили лишь пять. Чтобы обеспечить выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, не снижая темпы, нам пришлось внести корректировки в бюджет города, увеличив расходы на эти цели в 2023 году.
Валентин Демидов
Поэтому Демидов отметил, что отбор проектов должен быть изменён коренным образом.
Необходимо обеспечить поддержку проектам с наибольшим социальным эффектом, которые затрагивают большинство горожан. Нужно разработать систему чётких критериев и воплотить в жизнь суть программы «Решаем вместе».
Валентин Демидов