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В Белгороде начинают второй набор курсантов на военную подготовку

26 мая 2023, 08:59
Фото: правительство Белгородской области
Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания примет 300 человек. Их обучат навыкам оказания первой медицинской помощи, начальной военной подготовке и многому другому. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания в Белгороде открывается второй набор. Примут всего 300 человек. Парней обучат навыкам оказания первой медицинской помощи, начальной военной подготовке. Также они поучаствуют в сборах. Находиться в центре молодые люди будут круглосуточно в течение трёх недель. Руководить ими будут наставники, которые имеют боевой опыт.

Я думаю, что для любого настоящего мальчишки это мечта. Если первый набор у нас были старшеклассники, во второй набор мы хотим пригласить ребят более старшего возраста, молодых парней из колледжей, институтов, рабочую молодёжь.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

По словам главы региона, поступило множество заявок. Он советует обращаться к министру по делам молодёжи Татьяне Киреевой. Однако губернатор пообещал, что молодых людей будут приглашать и сами. Сотрудники министерства будут обзванивать активистов, тех, кто и ранее хотел пройти подготовку, а также активную молодёжь. Ребят будут с удовольствием ждать в центре.

Надеюсь, уверен, что будете довольны и благодарны по итогам нахождения в этом центре. Обязательно заеду и на открытие, и в процессе обучения. Буду смотреть, как идёт подготовка настоящих мужчин.
Вячеслав Гладков

Ранее Бел.Ру писало о том, как готовят белгородских курсантов. Они отрабатывают практические навыки на полигонах. Курсантов делят на взводы по 11-12 человек. Они выполняют задания на пяти локациях полигона по круговой системе.

Как готовят белгородских курсантов на полигонах?
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Общество#Курсанты#Патриотическое воспитание#Хорошие новости
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