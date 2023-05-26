В Белгороде начинают второй набор курсантов на военную подготовку

По словам главы региона, поступило множество заявок. Он советует обращаться к министру по делам молодёжи Татьяне Киреевой. Однако губернатор пообещал, что молодых людей будут приглашать и сами. Сотрудники министерства будут обзванивать активистов, тех, кто и ранее хотел пройти подготовку, а также активную молодёжь. Ребят будут с удовольствием ждать в центре.