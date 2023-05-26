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В Белгороде на поставку обоев для домов Новой жизни потратили 6 млн рублей

26 мая 2023, 10:45
Фото: 1MI
Материалы закупает АО СЗ «Дирекция Юго-Западного района». В микрорайон должны поставить 2848 рулонов обоев.

На Госзакупках появился договор на поставку обоев для многоквартирных четырёх- и трёхсекционных домов в микрорайоне Новая Жизнь (поз. №22, 23, 24, 25). Заказчик поставки — АО Специализированный застройщик «Дирекция Юго-Западного района».

Согласно документам договора, до 31 августа 2023 года в микрорайон должны поставить 2848 рулонов обоев NewAge горячего тиснения. Цена договора составляет 6 млн 20 тыс. 432 рубля.

Напомним, что недавно губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что дома четвёртой очереди Новой жизни будут готовы к 1 сентября. Сдать дома в микрорайоне планировали в первом квартале, однако обещание застройщик не выполнил.

В прошлом году сообщали, что четвёртую очередь домов в микрорайоне достроят к концу 2022 года. В Дирекции ЮЗР объясняли, что корректировка ранее установленных сроков сдачи домов связана с удорожанием материалов, а также с нарушением сроков поставки материалов, необходимых для завершения работ.

Отметим, что аналогичная ситуация со сдачей домов происходит и в микрорайоне Дубровка. Таунхаусы обещали сдать к 2022 году, затем сроки перенесли.

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#Новая жизнь#Дирекция ЮЗР#Обои#Общество#Эксклюзив#Госзакупки#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина
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