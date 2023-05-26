В Белгороде на поставку обоев для домов Новой жизни потратили 6 млн рублей

В прошлом году сообщали, что четвёртую очередь домов в микрорайоне достроят к концу 2022 года. В Дирекции ЮЗР объясняли, что корректировка ранее установленных сроков сдачи домов связана с удорожанием материалов, а также с нарушением сроков поставки материалов, необходимых для завершения работ.