В Белгороде на поставку обоев для домов Новой жизни потратили 6 млн рублей

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
На Госзакупках появился договор на поставку обоев для многоквартирных четырёх- и трёхсекционных домов в микрорайоне Новая Жизнь (поз. №22, 23, 24, 25). Заказчик поставки — АО Специализированный застройщик «Дирекция Юго-Западного района».
Согласно документам договора, до 31 августа 2023 года в микрорайон должны поставить 2848 рулонов обоев NewAge горячего тиснения. Цена договора составляет 6 млн 20 тыс. 432 рубля.
Напомним, что недавно губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что дома четвёртой очереди Новой жизни будут готовы к 1 сентября. Сдать дома в микрорайоне планировали в первом квартале, однако обещание застройщик не выполнил.
В прошлом году сообщали, что четвёртую очередь домов в микрорайоне достроят к концу 2022 года. В Дирекции ЮЗР объясняли, что корректировка ранее установленных сроков сдачи домов связана с удорожанием материалов, а также с нарушением сроков поставки материалов, необходимых для завершения работ.
Отметим, что аналогичная ситуация со сдачей домов происходит и в микрорайоне Дубровка. Таунхаусы обещали сдать к 2022 году, затем сроки перенесли.