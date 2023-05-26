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В 2022 году на работу «Белгородского парковочного пространства» выдели 103 млн рублей

26 мая 2023, 06:34
Фото: 1MI
Об этом стало известно во время заседания горсовета. Отчёт об исполнении бюджета по итогам 2022 года представила заместитель руководителя комитета финансов и бюджетных отношений администрации Светлана Рулёва.
Сюжет
Бюджет

По её данным, в структуре расходов бюджета города расходы в сфере «Национальная экономика» занимают второе место. Их удельный вес — 17,3%. В целом по отрасли финансирование за 2022 год составило 3 млрд рублей. Объём отраслевых расходов к уровню 2021 года вырос почти на 15%.

По данным Рулёвой, в 2021 году на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улично-дорожной сети, искусственных сооружений в Белгороде выделили 2 млрд рублей.

На повышение эффективности функционирования платного парковочного пространства на территории города и обеспечение работы МКУ «Белгородское парковочное пространство» направили 103 млн рублей.

А на внедрение интеллектуальных транспортных систем, которые предусматривают автоматизацию процессов управления дорожным движением, выделили 69 млн рублей.

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#Кристина Семенчук#Белгородское парковочное пространство#Средства#Бюджет#Расходы#Экономика#Новости Белгорода#Белгород#Светлана Рулёва
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