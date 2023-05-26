В 2022 году на работу «Белгородского парковочного пространства» выдели 103 млн рублей

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
По её данным, в структуре расходов бюджета города расходы в сфере «Национальная экономика» занимают второе место. Их удельный вес — 17,3%. В целом по отрасли финансирование за 2022 год составило 3 млрд рублей. Объём отраслевых расходов к уровню 2021 года вырос почти на 15%.
По данным Рулёвой, в 2021 году на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улично-дорожной сети, искусственных сооружений в Белгороде выделили 2 млрд рублей.
На повышение эффективности функционирования платного парковочного пространства на территории города и обеспечение работы МКУ «Белгородское парковочное пространство» направили 103 млн рублей.
А на внедрение интеллектуальных транспортных систем, которые предусматривают автоматизацию процессов управления дорожным движением, выделили 69 млн рублей.