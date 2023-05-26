В 2022 году на работу «Белгородского парковочного пространства» выдели 103 млн рублей

По её данным, в структуре расходов бюджета города расходы в сфере «Национальная экономика» занимают второе место. Их удельный вес — 17,3%. В целом по отрасли финансирование за 2022 год составило 3 млрд рублей. Объём отраслевых расходов к уровню 2021 года вырос почти на 15%.