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Учеников из российского приграничья могут увезти на экзамены в безопасные регионы

26 мая 2023, 12:06
Фото: 1MI
Сдающих ЕГЭ школьников из приграничных районов Белгородской, Брянской и Курской областей могут перевести в безопасные регионы, если это потребуется. Подробности сообщают «Брянские новости».
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ЕГЭ 2023

Сдающих ЕГЭ учащихся из приграничных регионов могут перевести в безопасные области, если возникнет необходимость. Речь идёт о школьниках из Белгородской, Брянской и Курской областей.

Заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский рассказал, что из Брянской, Белгородской, Курской областей имеют право получить аттестат по результатам текущих оценок, пишет издание со ссылкой на ТАСС. ЕГЭ можно сдать по желанию. Сдавать экзамены выпускники будут в пунктах, находящихся на безопасных территориях.

Ранее сообщалось, что ученики из Белгородской области могут поступить в любой вуз без сдачи ЕГЭ. Поступление в университеты будет проходить по результатам внутренних экзаменов.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Брянская область#Курская область#ЕГЭ 2023#Образование#Приграничье#Экзамены#Вуз
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