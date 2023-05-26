Учеников из российского приграничья могут увезти на экзамены в безопасные регионы

Заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский рассказал, что из Брянской, Белгородской, Курской областей имеют право получить аттестат по результатам текущих оценок, пишет издание со ссылкой на ТАСС. ЕГЭ можно сдать по желанию. Сдавать экзамены выпускники будут в пунктах, находящихся на безопасных территориях.