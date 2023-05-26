Учеников из российского приграничья могут увезти на экзамены в безопасные регионы

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Сдающих ЕГЭ учащихся из приграничных регионов могут перевести в безопасные области, если возникнет необходимость. Речь идёт о школьниках из Белгородской, Брянской и Курской областей.
Заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский рассказал, что из Брянской, Белгородской, Курской областей имеют право получить аттестат по результатам текущих оценок, пишет издание со ссылкой на ТАСС. ЕГЭ можно сдать по желанию. Сдавать экзамены выпускники будут в пунктах, находящихся на безопасных территориях.
Ранее сообщалось, что ученики из Белгородской области могут поступить в любой вуз без сдачи ЕГЭ. Поступление в университеты будет проходить по результатам внутренних экзаменов.