Три приграничных села остались без света после обстрела Белгородской области

Posted Сегодня, 19:31
Published Сегодня, 19:31
Modified Сегодня, 19:43
Updated Сегодня, 19:43
Весь вечер 26 мая ВСУ обстреливают Шебекинский округ — атака не прекращается до сих пор. Во время паузы между огнём белгородские власти успели оценить первые последствия.
Так, в селе Безлюдовка зафиксировали повреждение линии электропередачи. Из-за этого в настоящий момент остаются без света три населенных пункта: Графовка, Пристень и Ивановка. Все службы уже на месте. Идёт подомовой обход территории.
Также этим вечером в Шебекинском округе пострадал мужчина — он получил лёгкие ранения руки и головы. После медицинской помощи его отправили домой, на амбулаторное лечение.