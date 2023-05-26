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Три приграничных села остались без света после обстрела Белгородской области

26 мая 2023, 19:31
Фото: Bel.ru
В Шебекинском округе снаряды повредили линии электропередачи. После этого в трёх населённых пунктах пропало электричество, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Весь вечер 26 мая ВСУ обстреливают Шебекинский округ — атака не прекращается до сих пор. Во время паузы между огнём белгородские власти успели оценить первые последствия.

Так, в селе Безлюдовка зафиксировали повреждение линии электропередачи. Из-за этого в настоящий момент остаются без света три населенных пункта: Графовка, Пристень и Ивановка. Все службы уже на месте. Идёт подомовой обход территории.

Также этим вечером в Шебекинском округе пострадал мужчина — он получил лёгкие ранения руки и головы. После медицинской помощи его отправили домой, на амбулаторное лечение.

Белгородец получил ранения во время обстрела ВСУ
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#Алина Харина#Приграничье#Обстрел ВСУ#Разрушения#Происшествия#Обстрел#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков
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Белгородец получил ранения во время обстрела ВСУ
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