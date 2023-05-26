Спасатели приступили к дежурству на пляжах Белгорода

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
На данный момент спасатели проходят учебную стажировку: молодые люди работают по графику два через два по двенадцать часов в день — с девяти до девяти. Также перед тем, как заступить на пост, молодые спасатели проходят обучение и сдают экзамены на профпригодность. Нужно это для того, чтобы первого июня, когда начнётся сезон купания, они были готовы следить за безопасностью.
Наша задача — не допустить, чтобы человек утонул. Не допускать пьяных к воде, детей без присмотра родителей. Следить, чтобы всё было в порядке.
Захар Трубников, спасатель-стажёр
Работают спасатели в связке с Единой дежурно-диспетчерской службой Белгорода. В их сферу деятельности входит как помогать людям на воде, так и тем, кому стало плохо на суше.
Напомним, что всего в Белгороде откроются в этом году шесть пляжей. Седьмой, левая сторона Донца, откроется к 5 августа после реконструкции. Зона обновится целиком: появятся фонтаны и места для отдыха. Проект есть в открытом доступе: ранее Бел.Ру уже писало, какие изменения ждут левый берег.