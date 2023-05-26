Спасатели приступили к дежурству на пляжах Белгорода

На данный момент спасатели проходят учебную стажировку: молодые люди работают по графику два через два по двенадцать часов в день — с девяти до девяти. Также перед тем, как заступить на пост, молодые спасатели проходят обучение и сдают экзамены на профпригодность. Нужно это для того, чтобы первого июня, когда начнётся сезон купания, они были готовы следить за безопасностью.