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Спасатели приступили к дежурству на пляжах Белгорода

26 мая 2023, 09:59
Фото: Bel.ru
Несмотря на то, что пляжный сезон откроется только 1 июня, спасатели уже начали следить за безопасностью на пляжах Белгорода. По их словам, иногда приходится ловить пьяных.

На данный момент спасатели проходят учебную стажировку: молодые люди работают по графику два через два по двенадцать часов в день — с девяти до девяти. Также перед тем, как заступить на пост, молодые спасатели проходят обучение и сдают экзамены на профпригодность. Нужно это для того, чтобы первого июня, когда начнётся сезон купания, они были готовы следить за безопасностью.

Наша задача — не допустить, чтобы человек утонул. Не допускать пьяных к воде, детей без присмотра родителей. Следить, чтобы всё было в порядке. 
Захар Трубников, спасатель-стажёр

Работают спасатели в связке с Единой дежурно-диспетчерской службой Белгорода. В их сферу деятельности входит как помогать людям на воде, так и тем, кому стало плохо на суше.

Напомним, что всего в Белгороде откроются в этом году шесть пляжей. Седьмой, левая сторона Донца, откроется к 5 августа после реконструкции. Зона обновится целиком: появятся фонтаны и места для отдыха. Проект есть в открытом доступе: ранее Бел.Ру уже писало, какие изменения ждут левый берег. 

Когда можно будет купаться на пляжах в Белгороде?
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