Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
По состоянию на 9 мая 2023 года в Белгородской области проживает 205 ветеранов Великой Отечественной войны. В День Победы ветераны, участники и инвалиды Великой Отечественной войны получили ежегодную региональную материальную помощь в размере 25 тыс. рублей.
Стоит отметить, что в прошлом году в Белгородской области проживали 214 участников войны, 37 инвалидов, 502 вдовы войны и 269 бывших несовершеннолетних узников концлагерей.
В 2021 году на территории области проживало 419 участников войны, а в 2020 году — 614.
С 2021 года участники и инвалиды Великой Отечественной войны получают единовременную разовую выплату в преддверии 9 мая. Размер выплаты составляет 25 тыс. рублей. Кроме того, ветеранам положено пособие от Социального фонда РФ ко Дню Победы. Размер помощи составляет 10 тыс. рублей. Выплату они получают одновременно с ежемесячной пенсией.
Помимо этого, ветераны могут бесплатно воспользоваться такси. Льгота действует в областном центре, Белгородском районе и Старооскольском горокруге. Ежемесячно каждому ветерану доступно порядка пяти бесплатных поездок в пределах 1,2 тыс. рублей.
Вызвать машину можно по номеру единого контакт-центра МФЦ. В Белгороде и Белгородском районе необходимо позвонить по номеру (4722) 42-42-42, а в Старом Осколе — (4725) 44-40-81. За три года программы ветераны совершили более 1,5 тыс. бесплатных поездок.
Также в текущем году ко Дню Победы в некоторых муниципалитетах области решили отремонтировать квартиры и дома ветеранов по заявкам обратившихся. Известно, что работы проводились в Шебекинском горокруге, Белгородском районе, Валуйском горокруге, Корочанском районе.