Вызвать машину можно по номеру единого контакт-центра МФЦ. В Белгороде и Белгородском районе необходимо позвонить по номеру (4722) 42-42-42, а в Старом Осколе — (4725) 44-40-81. За три года программы ветераны совершили более 1,5 тыс. бесплатных поездок.