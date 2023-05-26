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Сколько ветеранов Великой Отечественной войны живут в Белгородской области

26 мая 2023, 13:13
Фото: 1MI

В Белгородской области проживает 205 участников Великой Отечественной войны

Количество оставшихся ветеранов на территории области озвучили к 9 мая в региональном Соцфонде России. Подробнее — в нашем материале.

По состоянию на 9 мая 2023 года в Белгородской области проживает 205 ветеранов Великой Отечественной войны. В День Победы ветераны, участники и инвалиды Великой Отечественной войны получили ежегодную региональную материальную помощь в размере 25 тыс. рублей.

Стоит отметить, что в прошлом году в Белгородской области проживали 214 участников войны, 37 инвалидов, 502 вдовы войны и 269 бывших несовершеннолетних узников концлагерей.

В 2021 году на территории области проживало 419 участников войны, а в 2020 году — 614.

Белгородские ветераны и инвалиды войны получили по 25 тысяч рублей ко Дню Победы
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Льготы и выплаты ветеранам ВОВ в Белгородской области

С 2021 года участники и инвалиды Великой Отечественной войны получают единовременную разовую выплату в преддверии 9 мая. Размер выплаты составляет 25 тыс. рублей. Кроме того, ветеранам положено пособие от Социального фонда РФ ко Дню Победы. Размер помощи составляет 10 тыс. рублей. Выплату они получают одновременно с ежемесячной пенсией.

Помимо этого, ветераны могут бесплатно воспользоваться такси. Льгота действует в областном центре, Белгородском районе и Старооскольском горокруге. Ежемесячно каждому ветерану доступно порядка пяти бесплатных поездок в пределах 1,2 тыс. рублей.

Вызвать машину можно по номеру единого контакт-центра МФЦ. В Белгороде и Белгородском районе необходимо позвонить по номеру (4722) 42-42-42, а в Старом Осколе — (4725) 44-40-81. За три года программы ветераны совершили более 1,5 тыс. бесплатных поездок.

Также в текущем году ко Дню Победы в некоторых муниципалитетах области решили отремонтировать квартиры и дома ветеранов по заявкам обратившихся. Известно, что работы проводились в Шебекинском горокруге, Белгородском районе, Валуйском горокруге, Корочанском районе.

Какие выплаты получат белгородские ветераны Великой Отечественной войны ко Дню Победы
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