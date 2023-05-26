Школьникам Белгорода выдали более 250 компьютеров для онлайн-обучения

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
По данным градоначальника, с 11 октября 2022 года на основании решения оперативного штаба Белгородской области 53 школы областного центра перешли на дистанционное обучение. В режиме дежурных групп начали работать 62 детских сада.
Новая ситуация стала в определённом смысле вызовом для системы образования. Пришлось оперативно решать вопросы, связанные с отсутствием необходимых электронных средств обучения. В семьи обучающихся было выдано более 250 единиц компьютерной техники.
Валентин Демидов
Напомним, ранее белгородка попросила отменить или перенести практику в образовательных учреждениях. Однако региональный министр образования Андрей Милёхин подчеркнул, что практика — это обязательный элемент обучения любой профессии.