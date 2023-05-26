Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:22

Published Сегодня, 09:22

Modified Сегодня, 09:24

Updated Сегодня, 09:24

Изображение материала

Школьникам Белгорода выдали более 250 компьютеров для онлайн-обучения

26 мая 2023, 09:22
Фото: 1MI
Об этом рассказал мэр областного центра Валентин Демидов в ходе заседания горсовета. Он также назвал количество школ, которые перешли на удалёнку в 2022 году.
Сюжет
Дистант

По данным градоначальника, с 11 октября 2022 года на основании решения оперативного штаба Белгородской области 53 школы областного центра перешли на дистанционное обучение. В режиме дежурных групп начали работать 62 детских сада.

Новая ситуация стала в определённом смысле вызовом для системы образования. Пришлось оперативно решать вопросы, связанные с отсутствием необходимых электронных средств обучения. В семьи обучающихся было выдано более 250 единиц компьютерной техники.
Валентин Демидов

Напомним, ранее белгородка попросила отменить или перенести практику в образовательных учреждениях. Однако региональный министр образования Андрей Милёхин подчеркнул, что практика — это обязательный элемент обучения любой профессии.

Белгородку из-за дистанта не захотели брать во второй класс в другом регионе
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородские власти не считают дистант поводом для снижения цены обучения в вузахБелгородских школьников на дистанте просят приходить на торжественные линейкиШкольники Белгородской области продолжат обучение на дистанте минимум до 24 марта
#Кристина Семенчук#Дистант#Техника#Компьютер#Обучение#Общество#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов
Подпишитесь
Выстрелили в голову: стала известна настоящая причина смерти белгородца при атаке ДРГ
Сегодня, 07:47
Гладков назвал ночь в Белгородской области спокойной по сравнению с предыдущими
Сегодня, 07:17
Роман Татаринцев стал министром природопользования Белгородской области
Сегодня, 09:11
Странный бюджет с профицитом: в Белгороде не успели с ремонтом дорог и расселением
Сегодня, 06:26
141 снаряд выпустили ВСУ по Грайворонскому округу Белгородской области
Сегодня, 09:12
В Белгороде подготовят проект реконструкции трассы от Спутника до Ротонды
Сегодня, 06:10