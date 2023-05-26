Шебекинцев попросили покинуть свои дома: новый фейк

Жданов пообещал съездить в Новую Таволжанку и отдельно ещё побеседовать с главой сельского поселения. Напомним, сегодня получила ранения жительница села. Сейчас она в состоянии средней степени тяжести находится в больнице. Также этим вечером пострадал мужчина — он отделался лёгкими ранениями и уже находится дома.