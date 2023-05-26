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Шебекинцев попросили покинуть свои дома: новый фейк

26 мая 2023, 20:08
Фото: соцсети главы Шебекинского округа Владимира Жданова
У Вячеслава Гладкова во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» спросили, почему жителей Новой Таволжанки не эвакуируют после заявления о необходимости покинуть село. Информация оказалась ложной.
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Фейк

Губернатору поступило сообщение от местного жителя по имени Никита, который говорил о необходимости покинуть село Новая таволжанка в Шебекинском округе. Точнее, по словам Никиты, покинуть село попросил глава муниципалитета.

По Новой Таволжанке. Глава сообщил покинуть её этой ночью. Почему нет эвакуации, ответа от власти, официального заявления?
Никита, Белгородец

Вячеслав Гладков крайне удивился такому сообщению, но сразу сказал, что это похоже на фейк. Губернатор в прямом эфире позвонил главе округа Владимиру Жданову, чтобы уточнить ситуацию по Новой Таволжанке.

Никаких таких поручений не давал. Я наоборот сегодня рассказал о прилётах и попросил всех держать спокойствие, доверять только проверенной информации.
Владимир Жданов, глава Шебекинского округа

Жданов пообещал съездить в Новую Таволжанку и отдельно ещё побеседовать с главой сельского поселения. Напомним, сегодня получила ранения жительница села. Сейчас она в состоянии средней степени тяжести находится в больнице. Также этим вечером пострадал мужчина — он отделался лёгкими ранениями и уже находится дома.

Видео: соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
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