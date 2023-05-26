Шебекинский округ больше часа обстреливают ВСУ

Posted Сегодня, 17:44
Published Сегодня, 17:44
Modified Сегодня, 18:03
Updated Сегодня, 18:03
Около 18:30 появились первые сообщения о громких звуках в Шебекинском округе. После местным жителям пришли уведомления от РСЧС с предупреждением об обстреле села Муром. Ещё спустя полчаса подтвердилась атака Новой Таволжанки.
Громко в муниципалитете до сих пор, уже дольше часа. Слышат обстрел и жители самого Шебекино, а местные паблики просят людей спуститься в укрытия до устранения опасности.
Официальная информация пока не поступала. О пострадавших и повреждениях также неизвестно.
Напомним, днём Новая Таволжанка также находилась под обстрелом. Пострадала местная жительница — у неё ранения рук, ног и головы. Медики оценивают её состояние как средней степени тяжести.