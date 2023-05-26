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Published Сегодня, 17:44

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Шебекинский округ больше часа обстреливают ВСУ

26 мая 2023, 17:44
Фото: Bel.ru
Весь вечер 26 мая в Шебекинском округе очень громко. По данным РСЧС, идёт обстрел нескольких сёл. Официальных комментариев пока не было.
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Обстрел

Около 18:30 появились первые сообщения о громких звуках в Шебекинском округе. После местным жителям пришли уведомления от РСЧС с предупреждением об обстреле села Муром. Ещё спустя полчаса подтвердилась атака Новой Таволжанки.

Громко в муниципалитете до сих пор, уже дольше часа. Слышат обстрел и жители самого Шебекино, а местные паблики просят людей спуститься в укрытия до устранения опасности.

Официальная информация пока не поступала. О пострадавших и повреждениях также неизвестно.

Напомним, днём Новая Таволжанка также находилась под обстрелом. Пострадала местная жительница — у неё ранения рук, ног и головы. Медики оценивают её состояние как средней степени тяжести.

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#Приграничье#Обстрел ВСУ#Обстрел#Спецоперация#Шебекинский горокруг#Новая таволжанка#Муром#Алина Харина
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