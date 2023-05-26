С заболеваниями щитовидки на учёте стоят больше 17 тысяч белгородцев

И главное: если диагноз уже поставлен, не занимайтесь самолечением и не используйте неизвестные народные средства или непонятные настои. Патология сама по себе не пройдет, но при позднем обращении, когда пациенты выращивают себе огромные зобы, риск послеоперационных осложнений значительно выше. Если же своевременно диагностировать проблему и пролечить её, можно жить долго и счастливо.