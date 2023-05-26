С заболеваниями щитовидки на учёте стоят больше 17 тысяч белгородцев

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
По данным врача-эндокринолога высшей категории белгородской областной клинической больницы святителя Иоасафа Юлии Чурносовой, в 2022 году на учете состояло 17 136 пациентов с заболеваниями щитовидной железы.
На первом месте — пациенты с нетоксическими формами зоба — 5567 человек, на втором — с аутоиммунным тиреоидитом — 4447 человек, 3775 — с гипотиреозом (когда гормонов выделяется меньше, чем нужно), и 1 316 человек с гипертиреозом (переизбытком гормонов).
У 1316 белгородцев диагностирован диффузный токсический зоб. У некоторых пациентов обнаружено сразу несколько патологий. Всего в области зафиксировано 31 177 заболеваний щитовидной железы как у взрослых пациентов, так и у детей. Несмотря на то, что Белгородская область является одним из регионов с йодной недостаточностью, всего 795 белгородцев стоят на учете с такой проблемой.
Всего же болезнями эндокринной системы и обмена веществ страдают 82 147 белгородцев. Сахарным диабетом в области подвержены 52 862 человека. Одним из самых опасных заболеваний щитовидной железы является аутоиммунный тиреоидит — когда организм начинает атаковать свой орган. На его развитие влияют стресс, неблагоприятная экология, радиация, ослабленный иммунитет, перенесенные вирусные, бактериальные, грибковые инфекции, грипп, ОРВИ. После эпидемии COVID-19 выросло количество заболеваний щитовидной железы, отмечает специалист.
Однако болезнь можно предупредить. Даже если есть наследственность, не факт, что человек заболеет. Это зависит от множества факторов риска.
Если у вас нет противопоказаний, обязательно прививайтесь. Предупредить болезнь всегда легче, чем вылечить. Опасно иметь длительно действующие очаги воспаления — недолеченные зубы, хронические воспаления в ухе, горле, носе. Они постоянно оказывают воздействие на организм и ослабляют нашу защиту.
Укреплению иммунитета помогает пресловутый здоровый образ жизни. Нужно много гулять, хорошо высыпаться, бороться со стрессом и правильно питаться. В рационе должны быть продукты, богатые йодом. Йодированная соль может компенсировать суточную потребность организма в этом элементе.
И главное: если диагноз уже поставлен, не занимайтесь самолечением и не используйте неизвестные народные средства или непонятные настои. Патология сама по себе не пройдет, но при позднем обращении, когда пациенты выращивают себе огромные зобы, риск послеоперационных осложнений значительно выше. Если же своевременно диагностировать проблему и пролечить её, можно жить долго и счастливо.
Заболевания щитовидной железы часто маскируются под другие патологии. Многие пациенты эндокринолога безуспешно лечатся у других специалистов — неврологов, кардиологов, психотерапевтов. Нельзя использовать метод «бабушки», чтобы определить, есть ли у вас проблемы со щитовидкой или нет: например, провести йодный тест на коже, чтобы определить время впитывания раствора.
Лучше всего, по мнению доктора, сдать анализ на два гормона: тиреботропный гормон (ТТГ) и Т4 тироксин свободный. Для специалиста этого результата будет достаточно чтобы определить работоспособность щитовидной железы.