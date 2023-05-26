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С 1 июня «Единая Россия» запускает по всей стране спортивный марафон «Сила России»

26 мая 2023, 16:05
Фото: ER.RU
Всероссийский спортивный марафон «Сила России», организованный партией «Единая Россия», с 1 июня по 12 августа пройдет по всей стране. В рамках мероприятия запланировано множество спортивных мероприятий с участием именитых спортсменов. Итоги марафона будут объявлены в сентябре.

Участие в спортивном мероприятии смогут также принять люди с ограниченными возможностями здоровья. Более того, штабы общественной поддержки партии намерены открыть площадки для пожилых людей, где с ними будут заниматься тренеры. Об этом пишет rostovgazeta.ru.

Предложение о проведении спортивного мероприятия поддержали более тысячи некоммерческих организаций. Об этом рассказала на первом заседании оргкомитета марафона председатель совета сторонников партии Ольга Занко.

По ее словам, 1 июня — в День защиты детей — будет сделан акцент на детский спорт, а уже 12 июня состоятся тренировки, а также мастер-классы по национальным и неолимпийским видам спорта, площадки партпроекта «Zа самбо».

«24 июня, в День молодёжи, хотим сделать акцент на нормах ГТО. 8 июля — на семейных видах спорта, провести мероприятия в военных городках, с семьями мобилизованных. 20 июля — Международный день шахмат. С 24 по 31 июля предлагаем сделать неделю инклюзивных тренировок. Закончится марафон 12 августа, в День физкультурника, большим спортивным мероприятием», — рассказала Занко.

В спортмарафоне может принять участие каждый желающий. Кроме того, тренировки и лекции от знаменитых спортсменов будут доступны и онлайн.

Благодаря интерактивной карте с 1 июня можно будет выбрать любую площадку, а также уточнить, имеется ли возможность ее посещения с ребенком и оборудована ли она для инклюзивного спорта, пишет сайт партии ER.RU.

По словам заместителя министра спорта РФ Андрея Федорова, ведомство активно поддерживает проведение марафона и даже готово включить его в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятий.

Важную роль играет то, что достаточно серьезное внимание уделяется молодежи и членам семей военнослужащих, мобилизованных, находящихся в зоне СВО, поскольку забота о них является первостепенной задачей, стоящей перед всеми органами власти и общественными структурами, подчеркнул он.

«Эмоции, счастье, радость, а главное — здоровье. Все это — спорт, без которого ни о каком хорошем качестве жизни не может идти речи. Поэтому „Единая Россия“ уделяет теме спорта столько внимания и вовлекает в спорт всех вне зависимости от возраста и уровня подготовки. Что касается Всероссийского марафона „Сила России“, то это еще одна возможность проверить себя на прочность, зарядиться, пообщаться с известными спортсменами и тренерами. Поэтому приглашаю всех присоединиться к мероприятию и стать участником марафона», — рассказал председатель регионального совета сторонников партии «Единая Россия» в Белгородской области Иван Кулабухов.

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