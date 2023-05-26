С 1 июня «Единая Россия» запускает по всей стране спортивный марафон «Сила России»

«Эмоции, счастье, радость, а главное — здоровье. Все это — спорт, без которого ни о каком хорошем качестве жизни не может идти речи. Поэтому „Единая Россия“ уделяет теме спорта столько внимания и вовлекает в спорт всех вне зависимости от возраста и уровня подготовки. Что касается Всероссийского марафона „Сила России“, то это еще одна возможность проверить себя на прочность, зарядиться, пообщаться с известными спортсменами и тренерами. Поэтому приглашаю всех присоединиться к мероприятию и стать участником марафона», — рассказал председатель регионального совета сторонников партии «Единая Россия» в Белгородской области Иван Кулабухов.