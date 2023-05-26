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Posted 26 мая 17:58

Published 26 мая 17:58

Modified Сегодня, 18:02

Updated Сегодня, 18:02

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РЖД уделяют много внимания экологической составляющей своей деятельности

26 мая 2023, 17:58
Фото: piqsels.com
Заместитель гендиректора, главный инженер ОАО «РЖД» Анатолий Храмцов принял участие в работе круглого стола «Объединение усилий государства и бизнеса как залог экологического благополучия» на полях Х Международного Невского экологического конгресса.

«Приоритетом для нас является сокращение выбросов углекислого газа в атмосферу. Для достижения этого эффекта мы переходим на новые виды тягового подвижного состава, проводим дальнейшую электрификацию железных дорог, переводим стационарные объекты на экологические виды топлива», — рассказал Анатолий Храмцов. Он также добавил, что в основе всех проектов РЖД лежит тезис: «После нас будет лучше, чем до нас».

Участники встречи обсудили опыт, накопленный РЖД по части минимизации негативного воздействия на природу, и методы утилизации особо опасных отходов.

В частности, было сказано, что РЖД стали первой компанией в РФ, которая осуществила совместный с Федеральным экологическим оператором проект по утилизации электротехнического оборудования с содержанием масел с полихлорированными бифенилами (ПХБ). Первую партию таких отходов обезвредили экологически безопасным способом.

В этом году РЖД проводят испытания первого электроаккумуляторного локомотива. Предполагается, что благодаря использованию данного типа тяги будет достигнуто уменьшение воздействия на окружающую среду в виде шума и выбросов углекислого газа.

Все новые объекты железнодорожной инфраструктуры проходят экологическую экспертизу. Если проект реализуют в пределах особо охраняемой природной территории, то обеспечивают меры усиленного экологического контроля.

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