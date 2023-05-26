РЭО выступил с инициативой по снижению числа экспертиз просроченной еды ретейла

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев напомнил об огромном количестве просрочки, образующейся в процессе деятельности ретейлеров. Согласно действующим сейчас законам, необходимо проводить две экспертизы при переработке просроченных продуктов в корма. Это требует много времени, в итоге после экспертиз продукты уже нельзя перерабатывать в корма.