РЭО выступил с инициативой по снижению числа экспертиз просроченной еды ретейла

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
По мнению специалистов, сокращение экспертиз усовершенствует механизм регулирования в сфере изготовления кормов из просрочки. Кроме этого, данная мера должна снизить объёмы отправляемых на свалки отходов, пишет nashgorod.ru.
Инициативу выдвинули на круглом столе Недели поддержки компостирования. На нём шло обсуждение переработки некачественных продуктов в корма для животных и законодательного регулирования этой сферы.
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев напомнил об огромном количестве просрочки, образующейся в процессе деятельности ретейлеров. Согласно действующим сейчас законам, необходимо проводить две экспертизы при переработке просроченных продуктов в корма. Это требует много времени, в итоге после экспертиз продукты уже нельзя перерабатывать в корма.
Первая ветеринарно-санитарная экспертиза определяет пригодность продукта для переработки в корм, вторая касается уже пригодности полученного корма для вывода на рынок. В РЭО предлагают убрать первую экспертизу, так как в любом случае будет проводиться проверка готового корма.
Директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов заявил, что развивающееся животноводство требует наращивания производства кормового белка. Уже сейчас ощущается его дефицит в пределах 1,8–2,1 млн тонн в год. Забралов считает, что необходимо создать комплексную систему и инфраструктуру эффективного управления пищевой продукцией с истекшим сроком годности.