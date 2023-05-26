РЭО организовал показ апсайклинг-коллекции в рамках НМЭК

«В России из 200 тысяч тонн отходов текстиля утилизируется не более 5−10%. Поэтому так важно, чтобы каждый из нас отправлял старую одежду не в общий бак, а сдавал на переработку или отдавал ее нуждающимся», — сказала Виктория Абрамченко.