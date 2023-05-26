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РЭО организовал показ апсайклинг-коллекции в рамках НМЭК

26 мая 2023, 13:46
Фото: piqsels.com
В рамках Невского международного экологического конгресса (НМЭК) состоялся показ мод, на котором были представлены коллекции одежды из вторичного сырья. Акцию поддержал Российский экологический оператор (РЭО).

Как сообщает gorod55.ru, вице-премьер Виктория Абрамченко участвовала в создании одной из коллекций. На мероприятии были приглашены главный редактор журнала Super Алена Жигалова и российский модельер, заслуженный художник Игорь Чапурин.

По словам Виктории Абрамченко, коллекция получилась замечательной, апсайклинг стал интересным решением для использования старых вещей и точно займет место в индустрии моды. Она отметила, что на подиуме увидела много необычных работ молодых дизайнеров, не уступающих модным домам.

«В России из 200 тысяч тонн отходов текстиля утилизируется не более 5−10%. Поэтому так важно, чтобы каждый из нас отправлял старую одежду не в общий бак, а сдавал на переработку или отдавал ее нуждающимся», — сказала Виктория Абрамченко.

Уточняется, что на подиуме представили коллекции от студентов академии им. А. Л. Штиглица, от известного модельера Санкт-Петербурга Татьяны Парфеновой, а также коллекцию, впервые продемонстрированную на форуме «Таврида.АРТ» в 2022 году.

Как рассказал глава РЭО Денис Буцаев, одежду создавали из вторсырья, собранного в рамках акции «Чистое будущее: войди в историю устойчивой моды». По его словам, молодые дизайнеры показали, как актуален апсайклинг и насколько органично он вписывается в индустрию моды.

«Коллекции посвящены таким темам, как устойчивое развитие и сохранение природных ресурсов», — добавил Денис Буцаев.

Невский международный экологический конгресс проходит 25 и 26 мая. К этому мероприятию РЭО приурочил выставку современного искусства, экозабег, субботники и мастерскую переработки и не только.

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