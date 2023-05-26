РЭО: На заводе в экопромпарке Подмосковья будут перерабатывать просроченные продукты

До конца будущего года в Российской Федерации планируется построить восемь экопромышленных парков — в Московской области, на Кубани, в Приморье, на Ставрополье, а также в Челябинской, Новосибирской, Ленинградской и Нижегородской областях. Экопромышленные парки способствуют построению экономики замкнутого цикла и достижению целей нацпроекта «Экология» по снижению захоронения отходов в два раза. На территории ЭПП будут построены комплексы по утилизации отходов, при помощи которых ежегодно можно будет вовлекать в хозяйственный оборот до 1,1 миллиона тонн вторичных ресурсов.