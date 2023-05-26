РЭО: На заводе в экопромпарке Подмосковья будут перерабатывать просроченные продукты

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
Объем инвестиций в строительство завода составит 2,377 млрд рублей.
Согласно заявлению Дениса Буцаева, гендиректора РЭО, регион сможет нарастить объемы утилизации отходов органики, в том числе из твердых коммунальных отходов (ТКО), а также сократить объемы захоронений на полигонах благодаря запуску в эксплуатацию указанного объекта.
Это проект потенциального резидента — компании «Биогенезис», которая специализируется на утилизации отходов при помощи личинок мух черная львинка.
Как сообщает gorod55.ru, «Биогенезис» планирует возвести завод по утилизации органических отходов, в том числе из ТКО, на территории ЭПП и производить новую продукцию — органическое удобрение, кормовую добавку для животных и энтомологический жир.
Двукрылая черная львинка — муха из семейства львинок (Stratiomyidae) способна перерабатывать все виды органических отходов. Например, личинки львинки могут использовать в качестве субстрата для своего питания и роста продовольственные продукты с истекшим сроком годности и пищевые и сельскохозяйственные отходы. На производстве в результате переработки взрослых личинок получают энтомологический жир и белковую кормовую добавку, а органический субстрат после переработки становится удобрением.
На сегодняшний день «Биогенезис» приступил к проектированию объекта. Согласно предварительным расчетам, предприятие по утилизации органических отходов будет введено в эксплуатацию к концу 2025 года.
До конца будущего года в Российской Федерации планируется построить восемь экопромышленных парков — в Московской области, на Кубани, в Приморье, на Ставрополье, а также в Челябинской, Новосибирской, Ленинградской и Нижегородской областях. Экопромышленные парки способствуют построению экономики замкнутого цикла и достижению целей нацпроекта «Экология» по снижению захоронения отходов в два раза. На территории ЭПП будут построены комплексы по утилизации отходов, при помощи которых ежегодно можно будет вовлекать в хозяйственный оборот до 1,1 миллиона тонн вторичных ресурсов.