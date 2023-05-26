РЭО: АИС позволит операторам в регионах экономить до 25%

АИС «А.ПРО» отслеживает маршрут отходов с момента их сбора на контейнерной площадке до места сортировки или размещения. В рамках этой работы она составляет рейтинги по субъектам, основываясь на показателях федерального проекта по твердым коммунальным отходам, отражающих охват и качество обслуживания. Эта система значительно снижает объемы так называемого невывоза отходов, что, в свою очередь, повышает качество предоставляемых услуг.