РЭО: АИС позволит операторам в регионах экономить до 25%

Posted Сегодня, 18:39
Published Сегодня, 18:39
Modified Сегодня, 18:40
Updated Сегодня, 18:40
Она обеспечивает отслеживание движения отходов и автоматическую передачу связанных с ними данных в инфосистему, что позволяет региональным операторам сэкономить до 25% затрат на оптимизации бизнес-процессов. Об этом пишет gorod55.ru
Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев заявил на онлайн-совещании с региональными операторами,что разработка является, возможно, единственным программным обеспечением, которое изначально было создано с учетом особенностей отрасли. Особенно важно то, что она решает проблемы, которые ранее оставались неразрешенными и системными. Это совместный продукт, разработанный Российским экологическим оператором и группой «А.ПРО», с которой РЭО находится в официальных правовых отношениях.
АИС «А.ПРО» отслеживает маршрут отходов с момента их сбора на контейнерной площадке до места сортировки или размещения. В рамках этой работы она составляет рейтинги по субъектам, основываясь на показателях федерального проекта по твердым коммунальным отходам, отражающих охват и качество обслуживания. Эта система значительно снижает объемы так называемого невывоза отходов, что, в свою очередь, повышает качество предоставляемых услуг.
Помимо сокращения объемов невывоза отходов, платформа помогает планировать оптимальные маршруты и существенно экономить время работы логистов. Она также обеспечивает онлайн-мониторинг выполнения задач по вывозу и позволяет оперативно реагировать на возникающие инциденты.
АИС «А.ПРО» позволяет региональным операторам повышать и контролировать эффективность своей деятельности как компании на определенном кластере, так и контролировать KPI сотрудников и оценивать эффективность их работы, отметил Буцаев.
Заместитель генерального директора по цифровизации Российского экологического оператора Алексей Буров добавил, что продукт помогает автоматизировать деятельность региональных операторов и автоматически передает все данные как региональным операторам, так и в государственную информационную систему.
На ВКС был представлен подробный обзор функционала системы, ее компонентов и установленных показателей. Чтобы воспользоваться системой, необходимо подать заявку в Российский экологический оператор. Использование системы является добровольным, и она уже пользуется популярностью среди многих региональных операторов.