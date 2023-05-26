При обстреле белгородского села пострадали два дома

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
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Updated Сегодня, 06:55
Накануне село Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге снова подверглось обстрелу ВСУ. Раненых и жертв нет, но пострадали жилые дома.
Осколки снарядов повредили два частных домовладения. Посекло забор и выбило окна. В светлое время суток собирались продолжить подворовой обход.
Ранее сообщалось, что украинский беспилотник сбросил взрывчатку в Октябрьском. Обошлось без пострадавших. Повреждения получило административное здание: выбиты окна, посечены фасад и кровля.
Накануне вечером ВСУ атаковали село Муром в Шебекинском округе. Местные жители получили СМС-оповещения от РСЧС об обстреле. Их попросили пройти в укрытия. Подробностей происшествия пока нет.