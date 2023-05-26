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При обстреле белгородского села пострадали два дома

26 мая 2023, 06:53
Фото: 1MI
Накануне вечером ВСУ в очередной раз ударили по Новой Таволжанке. Никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Накануне село Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге снова подверглось обстрелу ВСУ. Раненых и жертв нет, но пострадали жилые дома.

Осколки снарядов повредили два частных домовладения. Посекло забор и выбило окна. В светлое время суток собирались продолжить подворовой обход.

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник сбросил взрывчатку в Октябрьском. Обошлось без пострадавших. Повреждения получило административное здание: выбиты окна, посечены фасад и кровля.

Накануне вечером ВСУ атаковали село Муром в Шебекинском округе. Местные жители получили СМС-оповещения от РСЧС об обстреле. Их попросили пройти в укрытия. Подробностей происшествия пока нет.

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#Наталья Корявых#Обстрел#Происшествия#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Октябрьский#Вячеслав Гладков#Приграничье#Обстрел ВСУ#РСЧС#Разрушения#Беспилотник
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