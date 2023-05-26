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При обстреле белгородского приграничья ранило женщину

26 мая 2023, 11:29
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Белгородка получила ранения при обстреле Новой Таволжанки

Жительница Новой Таволжанки получила ранения головы, рук и ног. Её госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

25 мая при обстреле Новой Таволжанки в Шебекинском округе ранило женщину. Белгородка получила поверхностные ранения головы, рук и ног. Её госпитализировали в районную больницу и оказывают необходимую медицинскую помощь.

Также сообщается о разрушениях. После попадания снаряда загорелся гараж и частный дом. Оперативные службы находятся на месте. Пожар уже ликвидировали. Внутри гаража повреждена легковушка. Подомовой обход территории продолжается.

Фото: Telegram-канал Владимира Жданова
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#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Новая таволжанка#Вячеслав Гладков#Обстрел#Происшествия#Приграничье#Обстрел ВСУ#Разрушения#Пострадавшая#Наталья Корявых
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