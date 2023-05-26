При обстреле белгородского приграничья ранило женщину

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
25 мая при обстреле Новой Таволжанки в Шебекинском округе ранило женщину. Белгородка получила поверхностные ранения головы, рук и ног. Её госпитализировали в районную больницу и оказывают необходимую медицинскую помощь.
Также сообщается о разрушениях. После попадания снаряда загорелся гараж и частный дом. Оперативные службы находятся на месте. Пожар уже ликвидировали. Внутри гаража повреждена легковушка. Подомовой обход территории продолжается.