Победили — получили: «Ростелеком» подвел итоги конкурса «Вместе в цифровое будущее»

От представителей медиасферы Центральной России в этом году поступило 359 работ. Традиционно самой популярной стала номинация «Интернет-СМИ», в которую было подано 126 заявок. От представителей печатной прессы поступило 87 работ. В номинацию «Телевидение» журналисты прислали 61 сюжет, а в «Радио и подкасты» — всего 8. От блогерского сообщества в номинацию «Социальные медиа» поступило 30 работ. Еще 35 заявок на конкурс пришли в двух спецноминациях — «Цифровизация региональных госуслуг» и «Киберриски в детской среде», работы в которых будет оценивать федеральное жюри. Для всех авторов, чьи материалы были допущены к участию, предусмотрена возможность скачать «Сертификат участника» в личном кабинете на сайте конкурса.