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Обстрелы с самого утра: ВСУ снова атаковали белгородское приграничье

26 мая 2023, 06:29
Фото: 1MI
С 6:30 Грайворонский горокруг находился под обстрелами. Жертв и пострадавших нет, но имеются разрушения. Подробности сообщает губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Грайворонский горокруг находился под обстрелами с 6:30. Обошлось без жертв и пострадавших, но есть разрушения.

Как уточнил губернатор Вячеслав Гладков, повреждения получили четыре частных дома. Разрушена летняя веранда, посекло заборы и выбило окна. Без окон остался магазин. Также осколками снаряда посечён автомобиль. Более того, снаряды повредили газопровод и линию электропередачи. Аварийные службы уже на месте и устраняют последствия обстрелов.

В селе Глотово разрушили нежилой дом. Посекло фасад и выбило окна в здании местного Дома культуры. Имеются повреждения забора магазина и ближайших построек. Подомовой обход продолжается.

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#Наталья Корявых#Обстрел#Происшествия#Белгородская область#Грайворонский горокруг#Глотово#Вячеслав Гладков#Приграничье#Обстрел ВСУ#Разрушения
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