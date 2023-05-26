Обстрелы с самого утра: ВСУ снова атаковали белгородское приграничье

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
Грайворонский горокруг находился под обстрелами с 6:30. Обошлось без жертв и пострадавших, но есть разрушения.
Как уточнил губернатор Вячеслав Гладков, повреждения получили четыре частных дома. Разрушена летняя веранда, посекло заборы и выбило окна. Без окон остался магазин. Также осколками снаряда посечён автомобиль. Более того, снаряды повредили газопровод и линию электропередачи. Аварийные службы уже на месте и устраняют последствия обстрелов.
В селе Глотово разрушили нежилой дом. Посекло фасад и выбило окна в здании местного Дома культуры. Имеются повреждения забора магазина и ближайших построек. Подомовой обход продолжается.