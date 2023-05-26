Обстрелы с самого утра: ВСУ снова атаковали белгородское приграничье

Как уточнил губернатор Вячеслав Гладков, повреждения получили четыре частных дома. Разрушена летняя веранда, посекло заборы и выбило окна. Без окон остался магазин. Также осколками снаряда посечён автомобиль. Более того, снаряды повредили газопровод и линию электропередачи. Аварийные службы уже на месте и устраняют последствия обстрелов.