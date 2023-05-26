«Не получилось бы того кошмара»: почему диверсанты прорвались в Белгородскую область

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
В белгородской самообороне рассказали, как диверсантам удалось проникнуть на территорию Грайворонского округа. Командир отряда территориальной самообороны в Белгородской области Александр Курчевский поделился подробностями того, как это было.
В округ налётчики вторглись около шести часов утра. В течение пяти часов они обстреливали приграничные сёла. Местных жителей пришлось экстренно эвакуировать. Один мужчина погиб — ему выстрелили в голову, пенсионерка скончалась от сердечного приступа при эвакуации. Некоторые люди были тяжело ранены и попали в реанимацию.
Александр Курчевский уверен, что если бы членам отрядов самообороны выдали оружие, то «не получилось бы того кошмара, который произошёл». Военные, по его словам, своевременно не уведомили самооборону, необходимой координации не было.
Также Курчевский полагает, что нужно предоставлять дружинникам не только оружие, но и льготы.