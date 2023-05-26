«Не получилось бы того кошмара»: почему диверсанты прорвались в Белгородскую область

В округ налётчики вторглись около шести часов утра. В течение пяти часов они обстреливали приграничные сёла. Местных жителей пришлось экстренно эвакуировать. Один мужчина погиб — ему выстрелили в голову, пенсионерка скончалась от сердечного приступа при эвакуации. Некоторые люди были тяжело ранены и попали в реанимацию.