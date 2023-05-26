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«Не получилось бы того кошмара»: почему диверсанты прорвались в Белгородскую область

26 мая 2023, 13:48
Фото: 1MI
В белгородской территориальной самообороне рассказали, как ДРГ удалось проникнуть в Грайворонский горокруг. Подробности сообщают «Новые известия».

В белгородской самообороне рассказали, как диверсантам удалось проникнуть на территорию Грайворонского округа. Командир отряда территориальной самообороны в Белгородской области Александр Курчевский поделился подробностями того, как это было.

Перед атакой на Грайворон 22 мая диверсанты пытались атаковать соседний район Белгородской области. В 4:30 они хотели пройти границу в Журавлёвке, но их оперативно вычислили и отогнали. Тогда ДРГ двинулась на Грайворон, пишет издание со ссылкой на РБК.

В округ налётчики вторглись около шести часов утра. В течение пяти часов они обстреливали приграничные сёла. Местных жителей пришлось экстренно эвакуировать. Один мужчина погиб — ему выстрелили в голову, пенсионерка скончалась от сердечного приступа при эвакуации. Некоторые люди были тяжело ранены и попали в реанимацию.

Александр Курчевский уверен, что если бы членам отрядов самообороны выдали оружие, то «не получилось бы того кошмара, который произошёл». Военные, по его словам, своевременно не уведомили самооборону, необходимой координации не было.

Также Курчевский полагает, что нужно предоставлять дружинникам не только оружие, но и льготы.  

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#Наталья Корявых#Происшествия#Приграничье#Обстрел ВСУ#ДРГ#Белгородская область#Грайворонский горокруг#Атака ДРГ на Белгородскую область#Украинская ДРГ
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