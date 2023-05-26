На комбинате КМАруда чиновнице дали взятку ноутбуками и кофемашиной

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
Modified Сегодня, 06:13
Updated Сегодня, 06:13
Бывший главный инспектор Ространснадзора получила взятку от представителей АО «Комбинат КМАруда» в виде двух ноутбуков и кофемашины. За преступление женщину осудили. Защита пыталась обжаловать приговор, он остался без изменений.
Чиновница при проведении плановой выездной проверки получила взятку в виде имущества на сумму в 177 тыс. рублей. Ноутбуки и кофемашину ей отдали за то, чтобы она «закрыла глаза» на нарушение режима труда и отдыха водителей, а также для будущего покровительства при обнаружении нарушений.
Чиновницу приговорили к семи годам условно и штрафу в более 3,5 млн рублей. Женщине запретили работать в качестве госслужащей на пять лет. Защитник обжаловал состоявшийся приговор суда в апелляционном порядке, но приговор остался прежним.