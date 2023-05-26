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На комбинате КМАруда чиновнице дали взятку ноутбуками и кофемашиной

26 мая 2023, 06:11
Фото: 1MI
Бывшего главного инспектора Ространснадзора осудили за получение взятки. Защита пыталась обжаловать приговор, но безрезультатно, сообщили в региональной прокуратуре.
Сюжет
Взятка

Бывший главный инспектор Ространснадзора получила взятку от представителей АО «Комбинат КМАруда» в виде двух ноутбуков и кофемашины. За преступление женщину осудили. Защита пыталась обжаловать приговор, он остался без изменений.

Чиновница при проведении плановой выездной проверки получила взятку в виде имущества на сумму в 177 тыс. рублей. Ноутбуки и кофемашину ей отдали за то, чтобы она «закрыла глаза» на нарушение режима труда и отдыха водителей, а также для будущего покровительства при обнаружении нарушений.

Чиновницу приговорили к семи годам условно и штрафу в более 3,5 млн рублей. Женщине запретили работать в качестве госслужащей на пять лет. Защитник обжаловал состоявшийся приговор суда в апелляционном порядке, но приговор остался прежним.

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