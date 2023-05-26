На комбинате КМАруда чиновнице дали взятку ноутбуками и кофемашиной

Чиновница при проведении плановой выездной проверки получила взятку в виде имущества на сумму в 177 тыс. рублей. Ноутбуки и кофемашину ей отдали за то, чтобы она «закрыла глаза» на нарушение режима труда и отдыха водителей, а также для будущего покровительства при обнаружении нарушений.