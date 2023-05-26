Мэрия предлагает белгородцам забрать гуманитарную помощь: это фейк

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
Как сообщили Бел.Ру читатели, им стали приходить сообщения якобы от администрации города Белгорода. Содержание их следующее:
В связи с участившимися террористическими атаками на Белгородскую область со стороны ВСУ Администрация города Белгорода предоставляет гуманитарную помощь!
фейк-сообщение. Пунктуация и орфография — авторские.
В сообщении указан адрес мэрии, время, когда нужно приходить, и контактный номер, также принадлежащий горадминистрации.
Это — фейк. Мэрия Белгорода никого не приглашала получать гуманитарную помощь. Вероятно, это — очередная попытка посеять панику среди людей.
22 мая губернатор региона Вячеслав Гладков подтвердил информацию о проникновении диверсантов в Грайворонский горокруг. В этот же день объявили режим контртеррористической операции: спустя сутки его сняли. Тем не менее, обстрелы приграничных сёл продолжились.