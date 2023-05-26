Мэрия предлагает белгородцам забрать гуманитарную помощь: это фейк

22 мая губернатор региона Вячеслав Гладков подтвердил информацию о проникновении диверсантов в Грайворонский горокруг. В этот же день объявили режим контртеррористической операции: спустя сутки его сняли. Тем не менее, обстрелы приграничных сёл продолжились.