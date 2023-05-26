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Мэрия предлагает белгородцам забрать гуманитарную помощь: это фейк

26 мая 2023, 13:15
Фото: 1MI
Жителям Белгорода стали приходить сообщения якобы от мэрии: в них предлагается подойти к администрации и забрать гуманитарную помощь. Это фейк.
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Фейк

Как сообщили Бел.Ру читатели, им стали приходить сообщения якобы от администрации города Белгорода. Содержание их следующее:

В связи с участившимися террористическими атаками на Белгородскую область со стороны ВСУ Администрация города Белгорода предоставляет гуманитарную помощь!
фейк-сообщение. Пунктуация и орфография — авторские.

В сообщении указан адрес мэрии, время, когда нужно приходить, и контактный номер, также принадлежащий горадминистрации.

Фото: прислано подписчиком

Это — фейк. Мэрия Белгорода никого не приглашала получать гуманитарную помощь. Вероятно, это — очередная попытка посеять панику среди людей.

22 мая губернатор региона Вячеслав Гладков подтвердил информацию о проникновении диверсантов в Грайворонский горокруг. В этот же день объявили режим контртеррористической операции: спустя сутки его сняли. Тем не менее, обстрелы приграничных сёл продолжились.

Атакованные диверсантами белгородские сёла снова обстреливают ВСУ
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#Артем Черненко#Фейк#Спецоперация#Мэрия#Смс#Белгородская область
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