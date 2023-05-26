Летний снегопад: нужно ли белгородцам бояться тополиного пуха?

По словам специалиста, сам по себе тополиный пух аллергеном не является. Однако, физически попадая на слизистую глаз и носа человека, он может вызывать раздражение. Зачастую пух переносит на себе пыльцу луговых или злаковых трав, вызывающих различные аллергические реакции.