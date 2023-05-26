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Летний снегопад: нужно ли белгородцам бояться тополиного пуха?

26 мая 2023, 15:20
Фото: Bel.ru
В Белгороде начался традиционный сезон тополиного пуха. Медленно, но верно белые хлопья покрывают дороги и крыши зданий. Аллергики взволнованы — для их здоровья это серьёзная опасность.

Как избежать последствий явления и защитить своё здоровье? Об этом рассказала заведующая отделом организации медицинской профилактики Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Инна Ремешило.

По словам специалиста, сам по себе тополиный пух аллергеном не является. Однако, физически попадая на слизистую глаз и носа человека, он может вызывать раздражение. Зачастую пух переносит на себе пыльцу луговых или злаковых трав, вызывающих различные аллергические реакции.

Последствия могут быть непредсказуемыми: от незначительного раздражения, слезотечения, чихания или покраснения глаз до затруднения дыхания, отёка открытых участков тела и слизистых человека. Может проявиться анафилактический шок. Всё это несёт опасность для здоровья и жизни человека. Важно понимать свою склонность к аллергиям.

Как же избежать последствий? В первую очередь - обратиться к аллергологу-иммунологу. Врач пропишет современную и безопасную терапию, доступную каждому человеку.

Стоит избегать цветущих посадок. На открытом воздухе желательно пользоваться барьерными средствами — маской и очками. Вернувшись с прогулки, рекомендуется промыть слизистые носа и глаз.

Нельзя забывать и о домашней гигиене: использовать воздухоочистители, регулярно проводить влажную уборку. Если человек знает о своей склонности к аллергии, стоит перед сезоном пропить антигистаминные препараты и носить с собой лекарство.

Если же развилась симптоматика и ситуация ухудшается — незамедлительно вызывайте скорую помощь. Постарайтесь самостоятельно принять антигистаминное средство и промыть слизистые. Это может спасти человека в ситуации, когда счёт идёт на минуты.

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