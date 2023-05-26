Компания Жернового получит ещё 97 млн рублей на развитие портала «Культура. РФ»

Согласно техническому заданию, подрядчик должен будет выполнить услуги по сопровождению, развитию и модернизации интернет-портала «Культура.РФ», а также предоставить информационную поддержку и наполнить портал контентом. За это готовы заплатить 97 млн. рублей. Средства выделят из федерального бюджета. Развитием системы компания будет заниматься до 31 декабря 2023 года.