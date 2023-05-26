Компания Жернового получит ещё 97 млн рублей на развитие портала «Культура. РФ»

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
Согласно техническому заданию, подрядчик должен будет выполнить услуги по сопровождению, развитию и модернизации интернет-портала «Культура.РФ», а также предоставить информационную поддержку и наполнить портал контентом. За это готовы заплатить 97 млн. рублей. Средства выделят из федерального бюджета. Развитием системы компания будет заниматься до 31 декабря 2023 года.
Стоит отметить, что ООО «Медиа Сервис» работает в Белгороде с 2011 года. Основной вид деятельности компании — разработка компьютерного программного обеспечения. Генеральный директор — Александр Минаев. Совладельцем бизнеса является Фёдор Жерновой — предприниматель и бывший депутат горсовета Белгорода и областной думы, основатель «Фабрики информационных технологий». Ему принадлежит 75% компании.