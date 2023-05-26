Когда можно будет купаться на пляжах в Белгороде?

Шесть пляжей откроют к 1 июня в Белгороде

Заместитель гендиректора Белгорблагоустройства Сергей Шиянов рассказал, когда откроются для посещения пляжи Белгорода. Всего их будет шесть по всему городу. Купаться на них пока нельзя.