Когда можно будет купаться на пляжах в Белгороде?

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
К наведению порядка на шести пляжах приступили в конце апреля, с наступлением плюсовой температуры. Тогда подвезли песок, занялись культивацией травы и покраской сооружений. Откроется же купальный сезон традиционно 1 июня.
К первому июня планируем запуск шести пляжей. Все процедуры уже проведены. Взяты пробы воды и песка, ждём результаты анализов — и к лету планируем запуск.
Сергей Шиянов
Очистку воды не проводили — достаточно, чтобы показатели соответствовали нормам. Но водолазы всё же изучают дно и собирают с него битое стекло и бутылки.
Седьмой пляж — левая сторона Центрального пляжа откроется к 5 августа после реконструкции. Зона обновится целиком: появятся фонтаны и места для отдыха. Проект есть в открытом доступе: ранее Бел.Ру уже писало, какие изменения ждут левый берег Донца.