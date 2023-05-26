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Published Сегодня, 09:15

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Когда можно будет купаться на пляжах в Белгороде?

26 мая 2023, 09:15
Фото: Bel.ru

Шесть пляжей откроют к 1 июня в Белгороде

Заместитель гендиректора Белгорблагоустройства Сергей Шиянов рассказал, когда откроются для посещения пляжи Белгорода. Всего их будет шесть по всему городу. Купаться на них пока нельзя.

К наведению порядка на шести пляжах приступили в конце апреля, с наступлением плюсовой температуры. Тогда подвезли песок, занялись культивацией травы и покраской сооружений. Откроется же купальный сезон традиционно 1 июня.

К первому июня планируем запуск шести пляжей. Все процедуры уже проведены. Взяты пробы воды и песка, ждём результаты анализов — и к лету планируем запуск.
Сергей Шиянов

Очистку воды не проводили — достаточно, чтобы показатели соответствовали нормам. Но водолазы всё же изучают дно и собирают с него битое стекло и бутылки.

Седьмой пляж — левая сторона Центрального пляжа откроется к 5 августа после реконструкции. Зона обновится целиком: появятся фонтаны и места для отдыха. Проект есть в открытом доступе: ранее Бел.Ру уже писало, какие изменения ждут левый берег Донца.

В Белгороде Центральный пляж не откроется до Дня города
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