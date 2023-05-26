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Грайворонский завод заставил сотрудников отрабатывать простой из-за атаки ДРГ

26 мая 2023, 18:22
Фото: 1MI
С такой жалобой к губернатору Белгородской области обратилась работница предприятия. Проблему благодаря главе устранили, можно не работать в выходные, но "осадочек" остался.

Сотрудников сахарного завода в селе Глотово Грайворонского округа решили заставить дополнительно потрудиться. А именно — отработать дни вынужденного простоя, в которые селяне были вынуждены уехать из-за прорыва ДРГ на территорию округа.

В связи с ЧП в понедельник в Грайворонском округе все уезжали, эвакуировались, а  сахарный завод в селе Головчино не работал. Теперь работодатель требует отработать эти дни в выходные.
Светлана, белгородка

Как выяснилось, такое требование — “хулиганство” управленческого персонала, а не решение владельцев предприятия. Но ситуация в любом случае неприятная. Светлана отметила, что это не первый случай трудового нарушения, но уточнять не стала.

Созвонились с владельцами сахарного завода. Приличные люди. Это управленческий персонал хулиганил. Поправили — никаких претензий не будет.
Вячеслав Гладков, губернатор Белородской области

Дни, в которые грайворонцы не могли присутствовать на заводе из-за украинской ДРГ, можно не отрабатывать.

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#Алина Харина#ДРГ#Сахарный завод#Трудовое законодательство#Нарушение#Общество#Атака ДРГ на Белгородскую область#Глотово#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков
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