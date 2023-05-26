Грайворонский завод заставил сотрудников отрабатывать простой из-за атаки ДРГ

Posted Сегодня, 18:22
Published Сегодня, 18:22
Modified Сегодня, 18:24
Updated Сегодня, 18:24
Сотрудников сахарного завода в селе Глотово Грайворонского округа решили заставить дополнительно потрудиться. А именно — отработать дни вынужденного простоя, в которые селяне были вынуждены уехать из-за прорыва ДРГ на территорию округа.
В связи с ЧП в понедельник в Грайворонском округе все уезжали, эвакуировались, а сахарный завод в селе Головчино не работал. Теперь работодатель требует отработать эти дни в выходные.
Светлана, белгородка
Как выяснилось, такое требование — “хулиганство” управленческого персонала, а не решение владельцев предприятия. Но ситуация в любом случае неприятная. Светлана отметила, что это не первый случай трудового нарушения, но уточнять не стала.
Созвонились с владельцами сахарного завода. Приличные люди. Это управленческий персонал хулиганил. Поправили — никаких претензий не будет.
Вячеслав Гладков, губернатор Белородской области
Дни, в которые грайворонцы не могли присутствовать на заводе из-за украинской ДРГ, можно не отрабатывать.