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Готовится к открытию: как выглядит центральный пляж Белгорода

26 мая 2023, 11:53
Фото: Bel.ru
Купальный сезон в Белгороде начнётся 1 июня. Пока же пляжи готовятся к открытию, в том числе и центральный, где уже проводится уборка и где уже дежурят спасатели.

Как сообщают сотрудники Белгорблагоустройства, на данный момент полностью завершена покраска всех объектов. Также после зимы на пляж привезли песок — его местами вымыло. Сейчас же работники ежедневно с девяти утра до девяти вечера занимаются наведением порядка и оставшейся уборкой.

Кроме того, водолазы провели исследование дна всех водоёмов. Необычного ничего не нашли, да это и не нужно: задача — поднять осколки стекла и битые бутылки, пораниться о которые могут отдыхающие.

Фото: Bel.ru

Пляж практически готов принимать гостей — приходить купаться на него можно будет с первого июня. Ждут и детей: для них оборудуют специальную зону в правой части, где неглубоко, где есть ограждения и где сконцентрировано больше всего спасателей. Последние, к слову, уже несут свою вахту и готовятся к полноценному открытию сезона.

Для инвалидов подготовили специальные водные носилки. Раньше они хранились на левом берегу, но из-за продолжающейся реконструкции их перенесли на правый. Принцип их прост: человека кладут, привязывают и погружают в воду. Таких устройств на данный момент два, и оба они бесплатны.

Напомним, что всего в Белгороде откроются в этом году шесть пляжей. Седьмой, левая сторона Донца, откроется к 5 августа после реконструкции. Зона обновится целиком: появятся фонтаны и места для отдыха. Проект есть в открытом доступе: ранее Бел.Ру уже писало, какие изменения ждут левый берег.

Когда можно будет купаться на пляжах в Белгороде?
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