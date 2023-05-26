Готовится к открытию: как выглядит центральный пляж Белгорода

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Как сообщают сотрудники Белгорблагоустройства, на данный момент полностью завершена покраска всех объектов. Также после зимы на пляж привезли песок — его местами вымыло. Сейчас же работники ежедневно с девяти утра до девяти вечера занимаются наведением порядка и оставшейся уборкой.
Кроме того, водолазы провели исследование дна всех водоёмов. Необычного ничего не нашли, да это и не нужно: задача — поднять осколки стекла и битые бутылки, пораниться о которые могут отдыхающие.
Пляж практически готов принимать гостей — приходить купаться на него можно будет с первого июня. Ждут и детей: для них оборудуют специальную зону в правой части, где неглубоко, где есть ограждения и где сконцентрировано больше всего спасателей. Последние, к слову, уже несут свою вахту и готовятся к полноценному открытию сезона.
Для инвалидов подготовили специальные водные носилки. Раньше они хранились на левом берегу, но из-за продолжающейся реконструкции их перенесли на правый. Принцип их прост: человека кладут, привязывают и погружают в воду. Таких устройств на данный момент два, и оба они бесплатны.
Напомним, что всего в Белгороде откроются в этом году шесть пляжей. Седьмой, левая сторона Донца, откроется к 5 августа после реконструкции. Зона обновится целиком: появятся фонтаны и места для отдыха. Проект есть в открытом доступе: ранее Бел.Ру уже писало, какие изменения ждут левый берег.