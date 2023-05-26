Готовится к открытию: как выглядит центральный пляж Белгорода

Пляж практически готов принимать гостей — приходить купаться на него можно будет с первого июня. Ждут и детей: для них оборудуют специальную зону в правой части, где неглубоко, где есть ограждения и где сконцентрировано больше всего спасателей. Последние, к слову, уже несут свою вахту и готовятся к полноценному открытию сезона.