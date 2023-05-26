Глава РЭО Буцаев рассказал о сроках набора резидентов в экотехнопарки

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
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Строительство первых объектов начнется уже в 2024 году. Три из восьми технологических площадок уже близки к насыщению резидентами. Первый парк в Нижегородской области может быть насыщен уже до конца мая, подчеркнул глава РЭО, пишет gorod55.ru.
Всего в России планируется создать восемь экопромышленных парков, которые будут обеспечены инфраструктурой для размещения предприятий. Нормативно экотехнопарки приравнены к обычным индустриальным паркам. Создание экопарков учитывает самый передовой мировой опыт.
В 2023 году в рамках Невского международного экологического конгресса РЭО проводит различные экологические мероприятия. Конгресс проходит 25 и 26 мая.
Созданная по указу президента компания «Российский экологический оператор» должна сформировать систему обращения с твердыми коммунальными отходами в России. Цель до 2030 года — сортировка 100% ТКО и снижение объемов направляемых на полигоны отходов на 50%.