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Глава РЭО Буцаев рассказал о сроках набора резидентов в экотехнопарки

26 мая 2023, 06:48
Фото: reo.ru
Генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев заявил на X Невском международном экологическом конгрессе, что все экопромышленные парки закончат набор резидентов до конца лета.

Строительство первых объектов начнется уже в 2024 году. Три из восьми технологических площадок уже близки к насыщению резидентами. Первый парк в Нижегородской области может быть насыщен уже до конца мая, подчеркнул глава РЭО, пишет gorod55.ru.

Всего в России планируется создать восемь экопромышленных парков, которые будут обеспечены инфраструктурой для размещения предприятий. Нормативно экотехнопарки приравнены к обычным индустриальным паркам. Создание экопарков учитывает самый передовой мировой опыт.

В 2023 году в рамках Невского международного экологического конгресса РЭО проводит различные экологические мероприятия. Конгресс проходит 25 и 26 мая.

Созданная по указу президента компания «Российский экологический оператор» должна сформировать систему обращения с твердыми коммунальными отходами в России. Цель до 2030 года — сортировка 100% ТКО и снижение объемов направляемых на полигоны отходов на 50%.

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