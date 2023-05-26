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Гладков прокомментировал загоревшуюся после обстрела свалку в Шебекино

25 мая 2023, 21:16
Фото: 1MI
Губернатор отметил, что за один день свалку потушить невозможно.
Сюжет
Пожар

Жители Шебекино обратились к главе региона Вячеславу Гладкову в прямом эфире. Они сообщили, что в Шебекино после обстрела загорелась свалка, которую до сих пор никто не потушил.

Ужасная вонь, смог в городе и далеко за его пределами. Нечем дышать ни на улице, ни в здании.
поделилась женщина

Губернатор Белгородской области объяснил, почему свалка в Шебекино до сих пор горит.

К сожалению, после обстрела действительно загорелась свалка. По факту, это огромный пирог, который сразу потушить нельзя: уже сбили пламя, идёт тление. С каждым днём его становится меньше, но ещё нужно выполнить некоторую работу. Пролили всё, бульдозеры сейчас накрывают мусор землёй, чтобы не допустить контакт с кислородом. Стараемся быстрее ликвидировать последствия.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что полигон для твёрдых бытовых отходов загорелся после обстрела Шебекино в воскресенье, 21 мая. В результате происшествия никто не пострадал.

После обстрела Шебекино загорелся полигон ТБО
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#Александра Склярова#Свалка#Обстрел ВСУ#Пожар#Происшествия#Обстрел#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков
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