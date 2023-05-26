Гладков прокомментировал загоревшуюся после обстрела свалку в Шебекино

Posted Сегодня, 21:16
Published Сегодня, 21:16
Modified Сегодня, 21:18
Updated Сегодня, 21:18
Жители Шебекино обратились к главе региона Вячеславу Гладкову в прямом эфире. Они сообщили, что в Шебекино после обстрела загорелась свалка, которую до сих пор никто не потушил.
Ужасная вонь, смог в городе и далеко за его пределами. Нечем дышать ни на улице, ни в здании.
поделилась женщина
Губернатор Белгородской области объяснил, почему свалка в Шебекино до сих пор горит.
К сожалению, после обстрела действительно загорелась свалка. По факту, это огромный пирог, который сразу потушить нельзя: уже сбили пламя, идёт тление. С каждым днём его становится меньше, но ещё нужно выполнить некоторую работу. Пролили всё, бульдозеры сейчас накрывают мусор землёй, чтобы не допустить контакт с кислородом. Стараемся быстрее ликвидировать последствия.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что полигон для твёрдых бытовых отходов загорелся после обстрела Шебекино в воскресенье, 21 мая. В результате происшествия никто не пострадал.