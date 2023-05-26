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Гладков назвал ночь в Белгородской области спокойной по сравнению с предыдущими

26 мая 2023, 07:17
Фото: 1MI
Губернатор рассказал о ночных обстрелах региона, однако отметил, что эта ночь была спокойнее, чем в предыдущие дни.
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Обстрел

Губернатор Вячеслав Гладков назвал ночь в Белгородской области спокойной для второй половины. Глава региона рассказал подробности ночных происшествий в регионе.

Ночь в Белгородской области, по сравнению с предыдущими, прошла достаточно спокойно. Да, были обстрелы: Грайворонский, Шебекинский, Белгородский, Волоконовский районы и округа. Обошлось, слава богу, без жертв и пострадавших.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

В результате ночных обстрелов пострадало административное здание коммунальной службы. С утра начался подомовой обход. Специалисты осматривают повреждение. К восстановительным работам планируют приступить сразу же.

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#Наталья Корявых#Обстрел#Происшествия#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Приграничье#Обстрел ВСУ
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