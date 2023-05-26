Гладков назвал ночь в Белгородской области спокойной по сравнению с предыдущими

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Губернатор Вячеслав Гладков назвал ночь в Белгородской области спокойной для второй половины. Глава региона рассказал подробности ночных происшествий в регионе.
Ночь в Белгородской области, по сравнению с предыдущими, прошла достаточно спокойно. Да, были обстрелы: Грайворонский, Шебекинский, Белгородский, Волоконовский районы и округа. Обошлось, слава богу, без жертв и пострадавших.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
В результате ночных обстрелов пострадало административное здание коммунальной службы. С утра начался подомовой обход. Специалисты осматривают повреждение. К восстановительным работам планируют приступить сразу же.