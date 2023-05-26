Гибель грайворонца, раненую женщину и проблемы с очистными обсуждали белгородцы

Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
Modified Сегодня, 15:15
Updated Сегодня, 15:15
Стало известно, как умер 50-летний Юрий Гаевой — он был командиром отделения Преображенского батальона и состоял в территориальной самообороне. Проникшие на территорию Грайворонского горокруга диверсанты выстрелили ему в голову.
Погибший Юрий военнослужащим не был, и федеральные выплаты из-за случившегося не положены. Однако власти региона решили выплатить семье 3 млн рублей из областного бюджета. Более того, его 15-летняя дочь будет получать ежемесячную выплату в 50 тыс. рублей до 21 года.
Женщина получила ранения рук, ног и головы после обстрела села Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге. Бригада скорой увезла её в районную больницу, где пострадавшей оказали необходимую медицинскую помощь. Она находится в состоянии средней степени тяжести.
Не обошлось в населённом пункте и без разрушений. После попадания снаряда загорелся гараж и жилой дом. На месте находились оперативные службы. Возгорание потушили. Внутри гаража повреждения получило легковое авто.
В Белгороде состоялась встреча по вопросу строительства очистных сооружений в сёлах Никольское и Новая Нелидовка. В ней участвовали инициативная группа и представители Белгородской ипотечной корпорации (БИК). Ранее жители выступали против строительства очистных вблизи домов. Они переживали из-за возможного ухудшения экологической ситуации.
Гендиректор БИК Павел Деревянко прокомментировал предварительные варианты размещения очистных — всего есть три локации. Они находятся на расстоянии не менее 2 км от жилых домов.
Далее планируется вывозить людей на предложенные точки, смотреть вместе с ними. После обсуждений выберут итоговое место для сооружений.