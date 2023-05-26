Гибель грайворонца, раненую женщину и проблемы с очистными обсуждали белгородцы

Погибший Юрий военнослужащим не был, и федеральные выплаты из-за случившегося не положены. Однако власти региона решили выплатить семье 3 млн рублей из областного бюджета. Более того, его 15-летняя дочь будет получать ежемесячную выплату в 50 тыс. рублей до 21 года.