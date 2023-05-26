ФОМС: Работа системы ОМС направлена на выявление заболеваний на ранних стадиях

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
Как сообщает newizv.ru, с таким комментарием зампред ФФОМС Ирина Соколова выступила на круглом столе по медицинскому страхованию, который был организован в рамках Международной конференции по страхованию в Москве.
ОМС относительно недавно взяло курс на развитие превентивной медицины. Такая стратегия помогает диагностировать заболевания на самых ранних стадиях.
Согласно заявлению Ирины Соколовой, с каждым годом перечень программ, которые проводятся по ОМС, растет. Широко дополнен список исследований, которые относятся к диагностике злокачественных новообразований. Современная система ориентирована на предоставление медицинской помощи россиянам с хроническими болезнями, на определение и предупреждение обострений и осложнений.
Уровень оказания медпомощи по направлению диспансеризации растет последние пять лет. Так, в прошлом году диспансеризацию прошли 23 миллиона человек. Из такого числа на процедурах углубленной диспансеризации побывали более шести миллионов граждан. Помимо этого, сфера здравоохранения сейчас развивается в направлении оказания медпомощи гражданам с хроническими заболеваниями.
Вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов подчеркнул, что сейчас система ОМС активно развивает направление персонифицированной медицины, занимается расширением адресного сопровождения, ведет диспансерное наблюдение хронических больных, диагностику заболеваний на ранних стадиях, профилактику осложнений.
Огромное значение страховых представителей в системе ОМС оценил и первый замглавы Минздрава России Владимир Зеленский. Он отметил, что российская система здравоохранения ведет работу по увеличению ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет. С данной стратегией связаны и ожидания от системы ОМС, которая располагает комплексом методов по персональному сопровождению застрахованных, осуществляет адресную работу с недообследованным населением.