ФОМС: Работа системы ОМС направлена на выявление заболеваний на ранних стадиях

Уровень оказания медпомощи по направлению диспансеризации растет последние пять лет. Так, в прошлом году диспансеризацию прошли 23 миллиона человек. Из такого числа на процедурах углубленной диспансеризации побывали более шести миллионов граждан. Помимо этого, сфера здравоохранения сейчас развивается в направлении оказания медпомощи гражданам с хроническими заболеваниями.