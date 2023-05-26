Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:08

Published Сегодня, 13:08

Modified Сегодня, 13:10

Updated Сегодня, 13:10

Изображение материала

Фестивали и объекты в Белгороде в 2022 году посетило больше 1,2 млн экскурсантов

26 мая 2023, 13:08
Фото: 1MI
Некоторые форматы праздников были новыми. Подробнее рассказал мэр областного центра Валентин Демидов в своём выступлении перед депутатами горсовета.

Как отметил градоначальник, в 2022 году культурная сфера стала важным элементом для обеспечения отдыха, эмоциональной разгрузки горожан в сложное и тревожное время.

При этом основной задачей органов местного самоуправления было обеспечение безопасности при проведении праздников любого уровня.
Валентин Демидов

Всего в 2022 году в Белгороде организовали почти 3000 культурно-массовых мероприятий. Услугами культурно-досуговых учреждений воспользовались свыше 1 млн человек. Общее количество экскурсантов, посетившие туристские объекты и фестивали города, составило 1,2 млн человек.

Демидов также напомнил, что в минувшем году были организованы новые формы уличных мероприятий. Впервые в парке Победы на набережной реки Везёлка с 1 по 3 мая состоялся масштабный фестиваль «Река в цвету». С 4 июня по 28 августа на семи площадках города прошёл уличный фестиваль «Белгородское лето». А со 2 сентября на центральных площадках города состоялся фестиваль «Белгород в цвету».

Порядка 2,5 млн рублей потратят на фестиваль лиги КВН «Тремпель» в Белгороде
Узнать подробнее
Читайте также:
Арт-объекты с фестиваля «Река в цвету» оставят в белгородском паркеБолее 91 тыс. растений высадили дополнительно в Белгороде к фестивалю «Река в цвету»Стала известна судьба инсталляций в Белгороде после цветочного фестиваля
#Кристина Семенчук#Фестивали#Мероприятия#Праздник#Культура#Экскурсии#Город#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов
Подпишитесь
При обстреле белгородского приграничья ранило женщину
Сегодня, 11:29
Мэрия предлагает белгородцам забрать гуманитарную помощь: это фейк
Сегодня, 13:15
В Белгороде прошла встреча рабочей группы по строительству проблемных очистных
Сегодня, 11:44
Странный бюджет с профицитом: в Белгороде не успели с ремонтом дорог и расселением
Сегодня, 06:26
В Белгороде подвал-убежище хотят вернуть в собственность России через суд
Сегодня, 13:58
В Белгородэнерго назвали лучшую бригаду по учёту электроэнергии и оптимизации потерь
Сегодня, 13:54