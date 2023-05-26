Фестивали и объекты в Белгороде в 2022 году посетило больше 1,2 млн экскурсантов

Демидов также напомнил, что в минувшем году были организованы новые формы уличных мероприятий. Впервые в парке Победы на набережной реки Везёлка с 1 по 3 мая состоялся масштабный фестиваль «Река в цвету». С 4 июня по 28 августа на семи площадках города прошёл уличный фестиваль «Белгородское лето». А со 2 сентября на центральных площадках города состоялся фестиваль «Белгород в цвету».