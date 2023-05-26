Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Бел.Ру проанализировало основные услуги, которые предоставляют похоронные службы в день погребения человека. Местным жителям предложены различные классы похорон — от скромных до пышных и с размахом.
Стоимость всей процедуры варьируется от 10 до 300 тыс. рублей — от базового уровня до премиум. Разберёмся подробнее, какие ритуальные услуги входят в эти суммы. На одном из сайтов объявлений базовый уровень похорон оценили в 6602 рубля, расширенный — в 27 602 рубля, особый — в 52 702 рубля, престиж — в 100 852 рубля, а премиум — в 307 052 рубля.
На сайте также представлена возможность рассчитать стоимость будущих похорон согласно собственным предпочтениям. К примеру, шёлковый комплект в гроб (от 1500 рублей), венок в изголовье (от 1800 рублей), металлический крест (от 6400 рублей), похоронная бригада из четырёх человек (от 13 600 рублей), деревянный обитый тканью гроб (от 8000 рублей), композиция на крышку гроба (4100 рублей), похоронная одежда и перевозка на микроавтобусе до места захоронения обойдутся в 56 100 рублей.
Другой сайт объявлений предлагает следующий уровень похорон: минимальный — от 19 тыс. рублей, обычный — от 33 500 рублей и расширенный — от 52 500 рублей.
В минимальный план похорон входит гроб, доставка, авто катафалк, венок 90 см, крест с табличкой, захоронение (могила + погребение). В обычном плане представлен гроб полированный, доставка, авто катафалк, венок побольше — 110 см, крест с табличкой и захоронение. В расширенный перечень услуг входит шестигранный гроб, дополнительный автобус (морг-кладбище-кафе), венок 150 см, крест с резной табличкой.
Ещё одна компания похороны эконом-класса организует за 24 тыс. рублей и даст в подарок венок, стандартные похороны обойдутся в 34 тыс. рублей, а премиум — в 60 тыс. рублей.
В похоронных службах Белгорода в продаже представлены прямоугольные, шестигранные, гроб-колоды и мусульманские гробы. На их стоимость влияет материал, из которого он изготовлен, внутренняя и внешняя отделка, декор, фурнитура и резьба. На одном из сайтов указано, что если выполнен гроб из редких пород дерева, то конструкция считается более качественной и стоит, соответственно, дороже. Для внутренней отделки используется бархат, атлас и шёлк.
К примеру, стоимость гроба, обитого тканью, составит от 2 тыс. рублей, бархатного с постелью из ситца или шёлка — от 5 тыс. рублей, деревянного элитного — от 12 тыс. рублей, а элитного лакированного — от 18 тыс. рублей.
Что касается крестов на могилу, то их стоимость начинается от 1500 рублей. Их выполняют из дерева, металла или искусственного камня, обрабатывают лаком — все эти позиции будут влиять на стоимость изделия.
Похоронные службы Белгорода также предлагают религиозное сопровождение в день похорон. Одна из служб стоимость очного отпевания оценила в 2 тыс. рублей. Отпевание длится от 20 до 30 минут.
Чтобы священник смог провести отпевание, необходимо наличие нательного креста для покойника, икона небольших размеров и покрывало.
Многие похоронные службы Белгорода также предлагают услуги кремации. В Белгороде крематория нет, поэтому процедуру проводят в Туле, Воронеже, Москве и т. д.
В одном из агентств стоимость кремации с доставкой до крематория составляет 48 тыс. рублей. На сайте указано, что стоимость в выходные и праздничные дни может измениться. В услугу входит транспортировка, гроб, кремирование, урна для праха с сумкой и капсулой и выдача праха. При желании до крематория покойника могут сопровождать два человека.
Другая компания выполняет услуги кремации за 46 — 50 тыс. рублей. Так, в Туле кремация будет стоить от 46 тыс. рублей. На всю процедуру уйдёт около 14 часов — дорога до Тулы (около пяти часов) и сама процедура (до четырёх часов). В Воронеже услуги кремации начинаются от 50 тыс. рублей. Общее время процедуры — также около 14 часов. Все мероприятия выполняются без участия родственников усопшего.