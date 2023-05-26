Другая компания выполняет услуги кремации за 46 — 50 тыс. рублей. Так, в Туле кремация будет стоить от 46 тыс. рублей. На всю процедуру уйдёт около 14 часов — дорога до Тулы (около пяти часов) и сама процедура (до четырёх часов). В Воронеже услуги кремации начинаются от 50 тыс. рублей. Общее время процедуры — также около 14 часов. Все мероприятия выполняются без участия родственников усопшего.