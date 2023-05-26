Экотранс подал ещё два иска к ЦЭБу на 46,6 млн рублей

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Соответствующие данные появились на сайте Арбитражного суда Белгородской области. Заявления подали 24 мая.
Месяц назад, 26 апреля, «Экотранс» также подал исковое заявление в Арбитражный суд к ООО «ЦЭБ». По заявлению возбудили производство дела и назначали предварительное судебное заседание на 17 июля 2023 года.
Это не первая судебная тяжба транспортной компании и Центру экологической безопасности. Напомним, убытки ЦЭБа по итогам 2022 года превысили 280 млн рублей.