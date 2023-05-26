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Экотранс подал ещё два иска к ЦЭБу на 46,6 млн рублей

26 мая 2023, 09:46
Фото сгенерировано нейросетью Midjourney
Транспортная компания «Экотранс» вновь обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к ООО «ЦЭБ». На этот раз компания хочет взыскать 46,6 млн рублей долга.
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Суд

Соответствующие данные появились на сайте Арбитражного суда Белгородской области. Заявления подали 24 мая. 

Месяц назад, 26 апреля, «Экотранс» также подал исковое заявление в Арбитражный суд к ООО «ЦЭБ». По заявлению возбудили производство дела и назначали предварительное судебное заседание на 17 июля 2023 года.

Это не первая судебная тяжба транспортной компании и Центру экологической безопасности. Напомним, убытки ЦЭБа по итогам 2022 года превысили 280 млн рублей. 

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#Суд#Арбитражный суд#ЦЭБ#Экотранс#Общество#ООО «ЦЭБ»#Эксклюзив#Белгород#Белгородская область#Таисия Некрасова
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