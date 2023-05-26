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Домашний скот погиб при обстреле Белгородской области

26 мая 2023, 09:57

Почти 200 прилётов насчитали в Белгородской области после обстрелов 25 мая

В селе Муром в Шебекинском округе снарядами убило домашний скот. Пострадавших среди мирных жителей нет, рассказал губернатор Гладков в сводке обстрелов.
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Обстрел

Накануне снарядами в селе Муром убило домашний скот. Подробности атак ВСУ на Белгородскую область — в ежедневной сводке обстрелов.

Шебекинский горокруг

Муниципалитет накануне обстреляли 35 раз. Из миномётов и артиллерии атаковали Сурково. В населённый пункт попали 17 снарядов. Без пострадавших и разрушений. Новую Таволжанку атаковали дроны, миномёты и артиллерия. Из-за БПЛА пострадал фасад сельхозпредприятия. Также пострадали два дома.

В Муроме — семь прилётов. Убило скот, но люди не пострадали. Имеются незначительные повреждения двух домов: осколками посечены кровля и заборы. В Шебекино атаковали погранпереход.

Белгородский район

14 раз обстреляли 25 мая Белгородский район. Две атаки были совершены с помощью беспилотников. В Октябрьском в результате сброса взрывного устройства с БПЛА пострадавших нет, но повреждено административное здание. Там выбило окна, посекло фасад и кровлю. В селе Головино один дрон сбили, пострадавших и разрушений нет. По Журавлёвке в очередной раз работала артиллерия, всего выпущено 12 снарядов.

Волоконовский район

25 мая там зафиксировали 12 обстрелов. Восемь миномётных снарядов выпустили по хутору Старый, ещё четыре — по Тишанке. Никто не пострадал. Разрушений нет.

Краснояружский район

Зафиксировали атаки БПЛА и артиллерии. Дрон-камикадзе упал на окраине села Староселье. Пострадавших и разрушений нет. В Красной Яруге упал фрагмент боеприпаса. Пострадала крыша частного дома. По окраине Прилесья ударила артиллерия, всего прилетело четыре снаряда.

Напомним, в Грайворонский округ прилетел 141 снаряд. Сильнее всего досталось Козинке.

141 снаряд выпустили ВСУ по Грайворонскому округу Белгородской области
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