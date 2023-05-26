Домашний скот погиб при обстреле Белгородской области

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
Накануне снарядами в селе Муром убило домашний скот. Подробности атак ВСУ на Белгородскую область — в ежедневной сводке обстрелов.
Шебекинский горокруг
Муниципалитет накануне обстреляли 35 раз. Из миномётов и артиллерии атаковали Сурково. В населённый пункт попали 17 снарядов. Без пострадавших и разрушений. Новую Таволжанку атаковали дроны, миномёты и артиллерия. Из-за БПЛА пострадал фасад сельхозпредприятия. Также пострадали два дома.
В Муроме — семь прилётов. Убило скот, но люди не пострадали. Имеются незначительные повреждения двух домов: осколками посечены кровля и заборы. В Шебекино атаковали погранпереход.
Белгородский район
14 раз обстреляли 25 мая Белгородский район. Две атаки были совершены с помощью беспилотников. В Октябрьском в результате сброса взрывного устройства с БПЛА пострадавших нет, но повреждено административное здание. Там выбило окна, посекло фасад и кровлю. В селе Головино один дрон сбили, пострадавших и разрушений нет. По Журавлёвке в очередной раз работала артиллерия, всего выпущено 12 снарядов.
Волоконовский район
25 мая там зафиксировали 12 обстрелов. Восемь миномётных снарядов выпустили по хутору Старый, ещё четыре — по Тишанке. Никто не пострадал. Разрушений нет.
Краснояружский район
Зафиксировали атаки БПЛА и артиллерии. Дрон-камикадзе упал на окраине села Староселье. Пострадавших и разрушений нет. В Красной Яруге упал фрагмент боеприпаса. Пострадала крыша частного дома. По окраине Прилесья ударила артиллерия, всего прилетело четыре снаряда.
Напомним, в Грайворонский округ прилетел 141 снаряд. Сильнее всего досталось Козинке.