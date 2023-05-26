Домашний скот погиб при обстреле Белгородской области

14 раз обстреляли 25 мая Белгородский район. Две атаки были совершены с помощью беспилотников. В Октябрьском в результате сброса взрывного устройства с БПЛА пострадавших нет, но повреждено административное здание. Там выбило окна, посекло фасад и кровлю. В селе Головино один дрон сбили, пострадавших и разрушений нет. По Журавлёвке в очередной раз работала артиллерия, всего выпущено 12 снарядов.