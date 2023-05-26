Чурчхела и кукуруза под запретом: можно ли будет поесть на пляжах в Белгороде?

Напомним, что всего в Белгороде откроются в этом году шесть пляжей. Седьмой, левая сторона Донца, откроется к 5 августа после реконструкции. Зона обновится целиком: появятся фонтаны и места для отдыха. Проект есть в открытом доступе: ранее Бел.Ру уже писало, какие изменения ждут левый берег Донца.