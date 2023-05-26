Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:49

Published Сегодня, 09:49

Modified Сегодня, 10:01

Updated Сегодня, 10:01

Изображение материала

Чурчхела и кукуруза под запретом: можно ли будет поесть на пляжах в Белгороде?

26 мая 2023, 09:49
Фото: Bel.ru

Фургоны с едой и кафе будут работать летом на пляжах Белгорода

Заместитель гендиректора Белгорблагоустройства Сергей Шиянов рассказал, чем вместо чурчхелы и кукурузы можно будет перекусить на пляжах Белгорода.
Сюжет
Отдых

Белгород готовится к открытию пляжного сезона, который в этом году традиционно стартует 1 июня. Замгендиректора УБГБ Сергей Шиянов объяснил, что чурчхелу и кукурузу продавать у нас нельзя, но голодными отдыхающих оставлять не собираются.

Мы же не в Сочи. Это несанкционированно. Муниципальная стража их не пустит. У нас на Песчаной постоянно кафе стоит, здесь, на правом берегу Донца, будут выставлять фургончики. На Везельской пляжа как такового и нет, но там в ста метрах от них кафешки и вагончики стоят.
Сергей Шиянов

Напомним, что всего в Белгороде откроются в этом году шесть пляжей. Седьмой, левая сторона Донца, откроется к 5 августа после реконструкции. Зона обновится целиком: появятся фонтаны и места для отдыха. Проект есть в открытом доступе: ранее Бел.Ру уже писало, какие изменения ждут левый берег Донца.

Когда можно будет купаться на пляжах в Белгороде?
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгороде Центральный пляж не откроется до Дня городаПляжи семи муниципалитетов Белгородской области не готовы к летнему сезонуНа каких пляжах отдыхать белгородцам этим летом?
#Артем Черненко#Пляжи Белгорода#Отдых#Летний отдых#Общество#Новости Белгорода#Белгород
Подпишитесь
При обстреле белгородского приграничья ранило женщину
Сегодня, 11:29
Мэрия предлагает белгородцам забрать гуманитарную помощь: это фейк
Сегодня, 13:15
В Белгороде прошла встреча рабочей группы по строительству проблемных очистных
Сегодня, 11:44
Странный бюджет с профицитом: в Белгороде не успели с ремонтом дорог и расселением
Сегодня, 06:26
В Белгороде подвал-убежище хотят вернуть в собственность России через суд
Сегодня, 13:58
В Белгородэнерго назвали лучшую бригаду по учёту электроэнергии и оптимизации потерь
Сегодня, 13:54