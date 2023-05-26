Чурчхела и кукуруза под запретом: можно ли будет поесть на пляжах в Белгороде?

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Белгород готовится к открытию пляжного сезона, который в этом году традиционно стартует 1 июня. Замгендиректора УБГБ Сергей Шиянов объяснил, что чурчхелу и кукурузу продавать у нас нельзя, но голодными отдыхающих оставлять не собираются.
Мы же не в Сочи. Это несанкционированно. Муниципальная стража их не пустит. У нас на Песчаной постоянно кафе стоит, здесь, на правом берегу Донца, будут выставлять фургончики. На Везельской пляжа как такового и нет, но там в ста метрах от них кафешки и вагончики стоят.
Сергей Шиянов
Напомним, что всего в Белгороде откроются в этом году шесть пляжей. Седьмой, левая сторона Донца, откроется к 5 августа после реконструкции. Зона обновится целиком: появятся фонтаны и места для отдыха. Проект есть в открытом доступе: ранее Бел.Ру уже писало, какие изменения ждут левый берег Донца.