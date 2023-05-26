Белгородский судья отказал в отводе самого себя и объяснил, почему выгнал журналиста

Ранее ООО «Рассвет» обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании ОАО «Оскольские просторы» банкротом. Суд компанию несостоятельной признал: конкурсным управляющим на срок с 13 января по 28 ноября 2022 года стал Владислав Кротов. Затем поступила жалоба на якобы его бездействие, управляющего предложили лишить вознаграждения. Кротов решил, что судья может быть заинтересованным лицом, после чего попытался отвести его от дела. Начало истории — в отдельном материале Бел.Ру.