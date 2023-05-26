Белгородский судья отказал в отводе самого себя и объяснил, почему выгнал журналиста

Posted Сегодня, 15:38
Published Сегодня, 15:38
Modified Сегодня, 15:40
Updated Сегодня, 15:40
Ранее Бел.Ру сообщало о том, что бывший конкурсный управляющий компании-банкрота Владислав Кротов добивается отстранения судьи Евгения Курепко от дела. По мнению Кротова, судья «в целях избежания негативных последствий» уклонился от выдачи ему исполнительных листов. Теперь управляющего хотят лишить фиксированной суммы вознаграждения. С этим Кротов не согласен: он решил подать заявление об отводе судьи Курепко.
Судья же определил отклонить заявление. По его мнению, несогласие Кротова с процессуальными действиями суда и с его выводами «не является подтверждением прямой или косвенной заинтересованности судьи в исходе дела в пользу конкретного участника спора».
Что касается исполнительных листов, то, по данным судьи, ситуация следующая: через месяц после того, как Кротов не явился за ними лично, было принято решение листы направить бывшему управляющему по адресу, указанному в заявлении.
Бланки исполнительных листов, направленные по указанному арбитражным управляющим адресу, не получены, о чем свидетельствуют возвращенные почтовые конверты с отметкой отделения почтовой связи об истечении срока хранения.
определение суда
Иными словами, утверждается, что от получения листов Кротов «уклонился».
Также судья сообщил, почему принял решение отклонить участие прессы в заседании. Как утверждается в документе, журналист обозначил себя как «представитель прессы Информационное агентство Бел.Ру», а также «не представился, указал,
что явился по приглашению ответчика».
Отметим, что корреспондент предоставил судье паспорт, в наличии было и редакционное удостоверение.
Ввиду не представления прибывшим представителем сведений, подтверждающих представление интересов прессы, суд отклонил ходатайство данного лица о присутствии прессы в судебном заседании.
определение суда
После этого журналист «удалился, добровольно отказавшись от реализации права на присутствие в судебном заседании в качестве слушателя».
Подводя итоги, судья заявляет, что институт отвода используется Кротовым как «средство давления на суд с целью принятия решения в пользу заявителя отвода в нарушение закрепленного ст. 10 ГК РФ принципа добросовестности». Поэтому в удовлетворении заявления было решено отказать.
Ранее ООО «Рассвет» обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании ОАО «Оскольские просторы» банкротом. Суд компанию несостоятельной признал: конкурсным управляющим на срок с 13 января по 28 ноября 2022 года стал Владислав Кротов. Затем поступила жалоба на якобы его бездействие, управляющего предложили лишить вознаграждения. Кротов решил, что судья может быть заинтересованным лицом, после чего попытался отвести его от дела. Начало истории — в отдельном материале Бел.Ру.