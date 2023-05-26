Белгородский Фонд ИЖС пытается отсудить у строительной компании 36 млн рублей

ГУП «Фонд поддержки ИЖС» обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к ООО «Ремстрой». Компания требует взыскать с «Ремстроя» неотработанный аванс по государственным контрактам в размере 36 млн 354 тыс. 929 рублей.