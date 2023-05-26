Белгородский Фонд ИЖС пытается отсудить у строительной компании 36 млн рублей

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
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Updated Сегодня, 10:46
ГУП «Фонд поддержки ИЖС» обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к ООО «Ремстрой». Компания требует взыскать с «Ремстроя» неотработанный аванс по государственным контрактам в размере 36 млн 354 тыс. 929 рублей.
Исковое заявление суд принял и возбудил производство по делу. 19 июня 2023 года по делу назначено собеседование и предварительное судебное заседание.
Согласно данным аналитической системы «СПАРК», ООО «Ремстрой» работает в Москве с 2017 года. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. Генеральным директором организации является Александр Севрюков.
В прошлом году выручка компании составила 41 млн 230 тыс. рублей, а чистая прибыль — 908 тыс. рублей.